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Giriş Tarihi: 12.4.2022

Altın ve enerji hariç cari fazla 3.5 kat arttı

Altın ve enerji hariç cari fazla 3.5 kat arttı
ENERJİ fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle şubat ayında 5 milyar 154 milyon dolar cari açık verilirken, 12 aylık cari açık 21 milyar 845 milyon dolar oldu. Geçen yılın şubat ayında 624 milyon dolar olan altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası, bu yılın aynı döneminde 2 milyar 167 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 874 milyon dolar artarak 1 milyar 608 milyon dolara yükseldi. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre 737 milyon dolar artışla 1 milyar 235 milyon dolara ulaştı.
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Altın ve enerji hariç cari fazla 3.5 kat arttı
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