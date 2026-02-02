Altın ve gümüş, sert düşüşün ardından toparlanıyor

Değerli metallerde cuma günü başlayan keskin satışların ardından, haftanın ilk işlemlerinde düşüş hareketinin ivme kaybettiği gözlemleniyor. Sabah saatlerinde etkili olan satış baskısı yavaşlarken, bazı metaller kayıplarının büyük bölümünü geri aldı.
Gümüş ve paladyum, günün erken saatlerinde gördükleri dip seviyelerden toparlanarak kayıplarını tamamen telafi etti. Altın ve gümüş fiyatlarındaki toparlanma da dikkat çekiyor. Ons gümüş, gün içinde 71,37 dolara kadar geriledikten sonra 84,20 dolara yükseldi. Son işlemlerde gümüş, düne göre yüzde 0,11 artışla 83,29 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Paladyum fiyatı ise 1.574,28 dolardan 1.750,31 dolara kadar çıktı. Şu sıralarda paladyum, yüzde 1,3 primle 1.720,21 dolardan alıcı buluyor. Altın, 4.202,36 dolar seviyesinden gelen tepki alımlarıyla toparlansa da cuma kapanışına göre yüzde 1,4 düşüşle 4.786,53 dolardan işlem görüyor. Platin ise yüzde 1,16 değer kaybederek 2.124,89 dolara geriledi.
DÜŞÜŞ BEKLENTİLERİ AŞTI
ING analistleri, değerli metallerde kısa vadeli oynaklığın yüksek seyretmeye devam edeceğini belirterek, makroekonomik belirsizlikler, reel faiz beklentileri ve ABD dolarının seyrinin yatırımcı algısı üzerinde belirleyici olduğunu vurguladı. Analistler, "Yoğun rallinin ardından bir düzeltme bekleniyordu, ancak cuma günkü düşüş çoğu beklentiyi aştı" değerlendirmesinde bulundu. Kısa vadeli fiyat yönünün, geri çekilmenin ardından Çinli yatırımcıların alım iştahına bağlı olacağı ifade edildi.
OANDA MarketPulse Analisti Zain Vawda ise marjin gerekliliklerindeki artışın spekülatif işlemleri daha az cazip hâle getirdiğini belirtti. Vawda, yeterli likiditesi olmayan bireysel yatırımcıların satışa zorlandığını aktararak, "Bu durum bir geri besleme döngüsü yaratıyor; fiyatlar düştükçe daha fazla yatırımcı marjin çağrısıyla karşılaşıyor, bu da ek satışlara ve fiyat düşüşlerine yol açıyor" dedi.