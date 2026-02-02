Altın ve gümüş, sert düşüşün ardından toparlanıyor

DÜŞÜŞ BEKLENTİLERİ AŞTI

ING analistleri, değerli metallerde kısa vadeli oynaklığın yüksek seyretmeye devam edeceğini belirterek, makroekonomik belirsizlikler, reel faiz beklentileri ve ABD dolarının seyrinin yatırımcı algısı üzerinde belirleyici olduğunu vurguladı. Analistler, "Yoğun rallinin ardından bir düzeltme bekleniyordu, ancak cuma günkü düşüş çoğu beklentiyi aştı" değerlendirmesinde bulundu. Kısa vadeli fiyat yönünün, geri çekilmenin ardından Çinli yatırımcıların alım iştahına bağlı olacağı ifade edildi.

OANDA MarketPulse Analisti Zain Vawda ise marjin gerekliliklerindeki artışın spekülatif işlemleri daha az cazip hâle getirdiğini belirtti. Vawda, yeterli likiditesi olmayan bireysel yatırımcıların satışa zorlandığını aktararak, "Bu durum bir geri besleme döngüsü yaratıyor; fiyatlar düştükçe daha fazla yatırımcı marjin çağrısıyla karşılaşıyor, bu da ek satışlara ve fiyat düşüşlerine yol açıyor" dedi.