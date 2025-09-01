Altın ve gümüş sıçradı

ABD Merkez Bankası (Fed), 9 ay aradan sonra ilk kez faiz indirimine hazırlanıyor. Eylül ayında Fed'in yanı sıra Avrupa Merkez Bankası (ECB), İngiltere Merkez Bankası (BoE), Japonya Merkez Bankası (BoJ) ve Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) para politikası kararları küresel piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak. Türkiye'de ise gözler 11 Eylül'de açıklanacak TCMB kararında olacak. Para piyasaları 17 Eylül'de Fed'in 25 baz puanlık indirim yaparak politika faizini yüzde 4.25-4.00 aralığına çekme olasılığını yüzde 88 olarak fiyatlıyor. Fed'in değişen para politikası, altın ve gümüşte güçlü bir yükselişi tetikliyor. Altın 3.450 doları, gümüş ise 40.70 doları aştı. Gümüş son 14 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

2026'DA 4 BİN DOLAR MI OLACAK?

JP Morgan Research, küresel ticaret gerilimleri ve enflasyon baskılarını gerekçe göstererek altının 2025'te ons başına ortalama 3.675 dolar, 2026 ortasına kadar ise 4.000 dolara ulaşacağını öngörüyor. Fed'in gevşek politikası gümüşü de yatırımcılar için cazip hale getiriyor.