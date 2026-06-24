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Giriş Tarihi: 24.06.2026 16:33 Son Güncelleme: 24.06.2026 16:51

Altın ve gümüşte satışlar hızlandı! Trump'ın Hürmüz açıklaması etkili oldu

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen gemilerden herhangi bir geçiş ücreti veya ek maliyet talep etmeyeceğini açıkladı. Trump’ın açıklamaları sonrası altın ve gümüş fiyatlarında düşüş hızlanırken, piyasalarda satış baskısı arttı.

Altın ve gümüşte satışlar hızlandı! Trump’ın Hürmüz açıklaması etkili oldu
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ABD Başkanı Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçiş için herhangi bir ücret talep edilmeyeceğini kendilerine ilettiğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından İran ile devam eden müzakerelere ilişkin paylaşımda bulundu. Trump, "İran, aksini iddia eden kışkırtıcı sahte haberlere rağmen ABD'ye Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerden İran tarafından hiçbir geçiş ücreti, sigorta masrafı veya başka herhangi bir ücret talep edilmediğini veya alınmadığını bildirdi" ifadelerini kullandı.

Bunun aksi olması durumunda müzakerelerin 'derhal biteceğini' belirten Trump, "ABD tarafından İran'a hiçbir para verilmemiş ya da kendilerine ait olan paralardan serbest bırakılmamıştır. İran'a ait ve tümüyle ABD tarafından kontrol edilen paranın bir kısmı mısır, buğday, soya fasulyesi ve diğer gıda ürünlerini satın almaları için ABD'li çiftçiler ve hayvancılara verilecek. İran'ın gıdaya çok acil ihtiyacı var. Biz bu gıdayı onlar için yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nden satın alacağız" açıklamasında bulundu.

PİYASALARDA SERT DÜŞÜŞ

Trump'ın açıklamalarının ardından değerli metallerde satış baskısı hız kazandı. Güne düşüşle başlayan altın ve gümüş fiyatlarında kayıplar derinleşti.

Altının ons fiyatı yüzde 2,43 gerileyerek 4 bin 11 dolara kadar düşerken, gram altın yüzde 2,41 değer kaybederek 5 bin 994 liraya indi.

Gümüş tarafında ise ons fiyatı günlük bazda yüzde 4,45 düşüşle 58,84 dolara gerilerken, gram gümüş yüzde 4,37 kayıpla 88 lira seviyesine düştü.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

  • Gram altın: 5 bin 998 TL
  • Çeyrek altın: 9 bin 804 TL
  • Yarım altın: 19 bin 612 TL
  • Cumhuriyet altını: 40 bin 926 TL
  • ONS Altın: 4 bin 12 dolar

GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI

  • Gram Gümüş: 88,25 TL
  • ONS Gümüş: 59.01 Dolar
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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
#DONALD TRUMP #GÜMÜŞ #ALTIN #HÜRMÜZ BOĞAZI #İRAN

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Altın ve gümüşte satışlar hızlandı! Trump'ın Hürmüz açıklaması etkili oldu
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