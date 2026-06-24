Altın ve gümüşte satışlar hızlandı! Trump’ın Hürmüz açıklaması etkili oldu

Bunun aksi olması durumunda müzakerelerin 'derhal biteceğini' belirten Trump, "ABD tarafından İran'a hiçbir para verilmemiş ya da kendilerine ait olan paralardan serbest bırakılmamıştır. İran'a ait ve tümüyle ABD tarafından kontrol edilen paranın bir kısmı mısır, buğday, soya fasulyesi ve diğer gıda ürünlerini satın almaları için ABD'li çiftçiler ve hayvancılara verilecek. İran'ın gıdaya çok acil ihtiyacı var. Biz bu gıdayı onlar için yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nden satın alacağız" açıklamasında bulundu.