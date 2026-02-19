Altın ve gümüşte ’yürüyen merdiven’ tuzağı! Uzman isim yatırımcıları uyardı

Norman'a göre önce 'merdivenlerle' kademeli olarak yukarı çıkıp, ardından yeniden 'yürüyen merdivenle' hızla aşağı iniyor. Ve son günlerde de "yürüyen merdiven" modelini bir kez daha tekrar etti.

Ocakta kaydedilen rekor seviyelerin ardından şubatta sert düzeltmeler, kısmi toparlanmalar ve artan oynaklık bu modelin işareti oldu.

"PİYASALAR OKUNAMAZ HALE GELDİ"

Norman, özellikle Çin türev piyasalarındaki işlemlerin fiyat hareketleri üzerinde orantısız bir etki yarattığını belirterek, "Hareketler çoğu zaman temel göstergelerle çelişiyor. Piyasalar düzensiz ve okunamaz hale geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Yüksek volatilite ortamının yatırımcı davranışlarını da bozduğunu vurgulayan Norman, "Bu tür koşullarda bireysel yatırımcı zarar görüyor, kurumsal oyuncular kenara çekiliyor, sanayi tarafı ikame arayışını hızlandırıyor, merkez bankaları frene basıyor ve spekülatörler kendi aralarında sıfır toplamlı bir oyun oynuyor" ifadelerini kullandı.

ALTINDA BOĞA TRENDİ İŞARETİ SÜRÜYOR AMA...

Norman, klasik teknik analiz yaklaşımına göre büyük bir düşüş sonrası yüzde 50'lik geri alımın boğa trendinin sürdüğüne işaret edebileceğini hatırlattı. Ancak çoğu metalin bu eşiğe ulaşamadığını, kritik direnç seviyelerinin altında yatay bantlara sıkıştığını söyledi.

Makro rüzgârlara rağmen toparlanma hızının boğalar için umut verici olduğunu ancak ayıların da zirve ilan edebilmesi için yeterli veri bulunmadığını dile getiren Norman'a göre güçlü ABD verileri, doların değer kazanması ve Fed faiz indirimlerinin ötelenmesi fiyatlar üzerinde baskı yaratıyor.