Giriş Tarihi: 19.02.2026 15:55 Son Güncelleme: 19.02.2026 15:56

Altın ve gümüşte 'yürüyen merdiven' tuzağı! Uzman isim yatırımcıları uyardı

Fed'in faiz konusunda ikileme düşmesinin ardından altın ve gümüş toparlanarak yeniden yükselişe geçti. Değerli metallerde yaşanan dalgalanma sonrası uzman isimden 'yürüyen merdiven' analizi geldi. Değerli metallerin yavaş yavaş yükselip, daha sonra 'yürüyen merdiven' gibi hızla düştüğüne vurgu yapan Metals Daily CEO'su Ross Norman, altın ve gümüşte spekülasyona dikkat çekti.

Altın, gümüş ve platin grubu metallerde (PGM) ocak ayında görülen sert yükselişlerin ardından şubat ayında gelen düzeltmelerin ardından Metals Daily CEO'su Ross Norman'a spekülatif akışları dikkat çekti.

'Yürüyen merdiven' argümanını ortaya koyan Norman, yatırımcıları tuzak konusunda uyardı.

Norman'a göre önce 'merdivenlerle' kademeli olarak yukarı çıkıp, ardından yeniden 'yürüyen merdivenle' hızla aşağı iniyor. Ve son günlerde de "yürüyen merdiven" modelini bir kez daha tekrar etti.

Ocakta kaydedilen rekor seviyelerin ardından şubatta sert düzeltmeler, kısmi toparlanmalar ve artan oynaklık bu modelin işareti oldu.

"PİYASALAR OKUNAMAZ HALE GELDİ"

Norman, özellikle Çin türev piyasalarındaki işlemlerin fiyat hareketleri üzerinde orantısız bir etki yarattığını belirterek, "Hareketler çoğu zaman temel göstergelerle çelişiyor. Piyasalar düzensiz ve okunamaz hale geliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Yüksek volatilite ortamının yatırımcı davranışlarını da bozduğunu vurgulayan Norman, "Bu tür koşullarda bireysel yatırımcı zarar görüyor, kurumsal oyuncular kenara çekiliyor, sanayi tarafı ikame arayışını hızlandırıyor, merkez bankaları frene basıyor ve spekülatörler kendi aralarında sıfır toplamlı bir oyun oynuyor" ifadelerini kullandı.

ALTINDA BOĞA TRENDİ İŞARETİ SÜRÜYOR AMA...

Norman, klasik teknik analiz yaklaşımına göre büyük bir düşüş sonrası yüzde 50'lik geri alımın boğa trendinin sürdüğüne işaret edebileceğini hatırlattı. Ancak çoğu metalin bu eşiğe ulaşamadığını, kritik direnç seviyelerinin altında yatay bantlara sıkıştığını söyledi.

Makro rüzgârlara rağmen toparlanma hızının boğalar için umut verici olduğunu ancak ayıların da zirve ilan edebilmesi için yeterli veri bulunmadığını dile getiren Norman'a göre güçlü ABD verileri, doların değer kazanması ve Fed faiz indirimlerinin ötelenmesi fiyatlar üzerinde baskı yaratıyor.

ALTIN GÜMÜŞTEN DAHA GÜÇLÜ

Norman'a göre mevcut tabloda en güçlü performansı altın sergiliyor. Altın, yüzde 50 geri çekilme eşiğini aşarak son zirvesinin yalnızca yüzde 12 altında işlem görüyor. Gümüş ise hâlâ Ocak'taki ons başına 122 dolarlık tarihteki zirvesinin yaklaşık yüzde 38 altında dolanıyor.

Norman "Merkez bankalarının alımları, dolarizasyonun azalması eğilimi ve kamu borçlarına ilişkin endişeler altını yapısal olarak desteklemeye devam ediyor" dedi.

GÖZLER ABD ENFLASYON VERİSİNDE

Norman'ın temel mesajı, kısa vadede spekülatörlerin direksiyonda olduğu yönünde. "Fiyat davranışları büyük ölçüde vadeli işlemlerdeki pozisyonlanma, marj artışları, stop-loss zincirleri, güçlü ABD verileri ve dolar hareketleri tarafından şekilleniyor" diyen Norman, uzun vadeli yatırımcılar için temel göstergelerin önemini koruduğunu ancak kısa vadeli oyuncuların teknik olarak haklı olsalar bile finansal olarak zarar edebileceğini ifade etti.

Norman'a göre bir sonraki ana yön belirleyici unsur yaklaşan ABD enflasyon verileri olacak. Bu veri, değerli metallerde yeni bir trendin kapısını aralayabilir.

