Altın yön arayışında: Ticaret gerilimi ve faiz beklentileri fiyatlara nasıl yansıdı?

Altın, bir önceki günkü kazançlarını koruyarak ons başına 4.000 doların üzerinde seyrederken, sabah saatlerinde yeniden 4 bin doların altına indi. Yatırımcılar, küresel piyasalarda etkili olan ABD ile Çin arasındaki uzun vadeli rekabet kaygılarını gideremeyen ticaret anlaşmasını mercek altına aldı.
Değerli metal, Perşembe günü yüzde 2,4'lük artışla dört gün süren düşüş serisine son verirken, Cuma günü ise yüzde 0,8 geriledi. ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşmesi, uzun süredir devam eden gerilimi geçici olarak yumuşatmış olsa da, bu ateşkesin asıl amacının ilişkileri dengelemek ve taraflara stratejik bağımlılıklarını azaltacak zamanı kazandırmak olduğu değerlendiriliyor.
Sydney merkezli AT Global Markets'in baş piyasa analisti Nick Twidale, ABD ile Çin arasındaki ticaret ateşkesine rağmen piyasalarda belirsizliğin yeniden gündeme geldiğini belirtti. Twidale, bu belirsizliğin yılın kalanında altına olan talebi artırabileceğini ifade ederken, 20 Ekim'de ons başına 4.380 dolar seviyesinden yaklaşık yüzde 10 oranında gerileyen altının düzeltme sürecini tamamlamış olabileceğine dikkat çekti.
Haftalık bazda bakıldığında, altın fiyatları bu hafta da düşüşte; yüzde 2'yi aşan kayıpla üst üste ikinci haftalık gerilemeye yöneldi. Bu zayıflamada, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması etkili oldu. Fed Başkanı Jerome Powell'ın Aralık ayında faiz indirimi umutlarının sınırlanması gerektiği yönündeki açıklamaları, tahvil getirilerinde düşüşü beraberinde getirdi.
Öte yandan, altın destekli borsa yatırım fonlarındaki (ETF) çıkışlar da değerli metalin rallisini destekleyen unsurların zayıflamasına yol açtı. Bloomberg verilerine göre, altın ETF varlıkları Çarşamba günü itibarıyla art arda altıncı günde de azalarak, Nisan ayından bu yana en uzun düşüş serisine imza attı.
Spot altın, Singapur saatiyle sabah 09:55 itibarıyla ons başına yüzde 0,2 düşüşle 4.016,21 dolardan işlem gördü. Dolar Spot Endeksi ise önceki seansta yüzde 0,4 yükseldikten sonra bu kez yüzde 0,1 oranında geriledi. Gümüş, yüzde 0,4'lük artışla üst üste üçüncü gün de yükselişini sürdürürken, platin ve paladyumda da değer artışları kaydedildi.
Peki haftanın son işlem gününde güncel altın fiyatlarında son durum ne? Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 31 Ekim güncel altın fiyatları…
31 EKİM GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
Gram altın: 5.695,30 TL
Çeyrek altın: 9.350,95 TL
Yarım altın: 18.680,41 TL
Cumhuriyet altını: 38.229,43 TL
ONS altın: 4.005,88 Dolar