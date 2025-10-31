Altın yön arayışında: Ticaret gerilimi ve faiz beklentileri fiyatlara nasıl yansıdı?

Altın, bir önceki günkü kazançlarını koruyarak ons başına 4.000 doların üzerinde seyrederken, sabah saatlerinde yeniden 4 bin doların altına indi. Yatırımcılar, küresel piyasalarda etkili olan ABD ile Çin arasındaki uzun vadeli rekabet kaygılarını gideremeyen ticaret anlaşmasını mercek altına aldı.

Değerli metal, Perşembe günü yüzde 2,4'lük artışla dört gün süren düşüş serisine son verirken, Cuma günü ise yüzde 0,8 geriledi. ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in görüşmesi, uzun süredir devam eden gerilimi geçici olarak yumuşatmış olsa da, bu ateşkesin asıl amacının ilişkileri dengelemek ve taraflara stratejik bağımlılıklarını azaltacak zamanı kazandırmak olduğu değerlendiriliyor.