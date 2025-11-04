Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Altında 'alım fırsat'ı tahmini! Standart Chartered kritik seviyeyi açıkladı
Giriş Tarihi: 4.11.2025 11:30 Son Güncelleme: 4.11.2025 11:32

Altında 'alım fırsat'ı tahmini! Standart Chartered kritik seviyeyi açıkladı

Fed yetkililerinden gelen peş peşe açıklamalarla düşüşe geçen altın fiyatları için Standard Chartered'dan 'alım fırsatı' tahmini geldi. Bankadan yapılan açıklamada, geri çekilmenin alım fırsatı olarak görüldüğü belirtildi. Ons altında 12 aylık hedefin 4 bin 500 dolar olarak koruyan banka, piyasa normalleşmesinin birkaç hafta sürebileceğini belirtiyor.

Fed faiz kararının ardından yön arayışı içinde olan altın fiyatları Fed yetkililerinin açıklamalarıyla daha da gerilerek kritik eşiğin altına sarktı. Ekim ayında gördüğü 4381 dolar ile tarihi seviyelerin ardından ons altın 4.000 doların altına indi. Uluslararası banka Standard Chartered, altın fiyatları için beklentisini açıkladı.

ALTINDA 12 AYLIK HEDEF 4.500 DOLAR

Spot altının ons başına 4 bin 360 doların altına gerilemesini yatırımcılar için bir alım fırsatı olarak değerlendiren banka, 12 aylık hedefin ise 4 bin 500 dolar olduğunu açıkladı.

NORMALLEŞME BİRKAÇ HAFTA SÜREBİLİR

Zayıflayan dolar, enflasyon endişeleri ve merkez bankalarının güçlü alımları gibi temel destekleyici faktörlerin geçerliliğini sürdürdüğünü vurgulayan banka analistleri, piyasa normalleşmesinin birkaç hafta sürebileceğini belirti.

DÜŞÜŞ ALIM İÇİN UYGUN ZAMAN

3 bin 945–4 bin 60 dolar aralığında güçlü teknik destek bulunduğunu ifade eden analistler, bu geri çekilmenin altın pozisyonlarını artırmak için uygun bir zaman olduğunu belirtti.

