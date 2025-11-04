Altında ’alım fırsat’ı tahmini! Standart Chartered kritik seviyeyi açıkladı

Fed faiz kararının ardından yön arayışı içinde olan altın fiyatları Fed yetkililerinin açıklamalarıyla daha da gerilerek kritik eşiğin altına sarktı. Ekim ayında gördüğü 4381 dolar ile tarihi seviyelerin ardından ons altın 4.000 doların altına indi. Uluslararası banka Standard Chartered, altın fiyatları için beklentisini açıkladı.
DÜŞÜŞ ALIM İÇİN UYGUN ZAMAN
3 bin 945–4 bin 60 dolar aralığında güçlü teknik destek bulunduğunu ifade eden analistler, bu geri çekilmenin altın pozisyonlarını artırmak için uygun bir zaman olduğunu belirtti.