Altında hedef 5 bin dolar! Gram altın kaç TL olacak? Bankacılık devinden "ağırlığını artır" tavsiyesi

Küresel bankacılık devi Standard Chartered, altın için daha önceki beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Banka, üç aylık ons altın hedefini 4 bin 750 dolar, 12 aylık hedefini ise 5 bin dolar olarak belirledi.
ALTINDA 5 BİN DOLAR HEDEFİ
Standard Chartered Kıdemli Yatırım Stratejisti Cindy Lam, "Üç ve 12 aylık altın fiyat hedeflerimizi sırasıyla ons başına 4 bin 750 dolar ve 5 bin dolar olarak yükselttik." dedi.
Banka aynı zamanda altındaki pozisyonunu "ağırlığını artır" seviyesine yükseltti. Mevcut fiyat üzerinden hesaplandığında 4 bin 750 dolarlık hedef yaklaşık yüzde 7,9, 5 bin dolarlık hedef ise yaklaşık yüzde 13,5 yükseliş potansiyeline işaret ediyor.
DOLARDAKİ GERİ ÇEKİLME ALTINI DESTEKLİYOR
Standard Chartered, altının fiyat görünümünün ABD dolarındaki sert geri çekilmeyle birlikte belirgin şekilde iyileştiğini belirtiyor.
Doların yeniden değer kaybetmesi, dolar dışındaki yatırımcılar açısından altının maliyetini düşürerek fiyatların ağustos zirvesini yeniden test etmesine destek olabilir.
Altın ağustos ayında 4 bin 696 dolara kadar yükseldikten sonra 4 bin 284 dolara geriledi ve yeniden 4 bin 400 doların üzerine çıktı. Bu nedenle ağustos zirvesi, Standard Chartered'ın 4 bin 750 dolarlık hedefi öncesindeki ilk önemli seviye olarak öne çıkıyor.
FED KARARI KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR
ABD'de ağustos ayına ilişkin istihdam verilerinin güçlü gelmesi, tahvil faizlerini yükseltti ve faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği beklentisini güçlendirdi.
Ağustos ayında tarım dışı istihdam 162 bin kişi artarken, işsizlik oranı yüzde 4,1 seviyesinde kaldı. Güçlü istihdam verisinin ardından yükselen ABD tahvil faizleri altın üzerinde baskı oluşturdu.
Fed'in bir sonraki faiz kararı için toplantısı 16 Eylül'de gerçekleştirilecek. ABD dolarında yaşanacak yeni bir zayıflama Standard Chartered'ın altın tahminini destekleyebilirken, ABD tahvil faizlerinde yeni bir yükseliş altının 4 bin 750 dolara ulaşmasını zorlaştırabilir.
GRAM ALTIN NE KADAR OLACAK?
Standard Chartered'ın 5 bin dolar hedefinin gerçekleşmesi halinde mevcut dolar kuru üzerinden yapılan hesaplamalara göre gram altın yaklaşık 7 bin 789 TL seviyesine yükselecek.