Altında hedef 5 bin dolar! Gram altın kaç TL olacak? Bankacılık devinden "ağırlığını artır" tavsiyesi

ALTINDA 5 BİN DOLAR HEDEFİ

Standard Chartered Kıdemli Yatırım Stratejisti Cindy Lam, "Üç ve 12 aylık altın fiyat hedeflerimizi sırasıyla ons başına 4 bin 750 dolar ve 5 bin dolar olarak yükselttik." dedi.

Banka aynı zamanda altındaki pozisyonunu "ağırlığını artır" seviyesine yükseltti. Mevcut fiyat üzerinden hesaplandığında 4 bin 750 dolarlık hedef yaklaşık yüzde 7,9, 5 bin dolarlık hedef ise yaklaşık yüzde 13,5 yükseliş potansiyeline işaret ediyor.