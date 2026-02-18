Altında karamsar tablo sürecek mi? Dünyaca ünlü banka "ayı" senaryosunu reddetti

Son beş yılda yüzde 170'in üzerinde değer kazanan altın, jeopolitik gerilimler ve merkez bankalarının güçlü alımlarıyla tarihi bir ralliye imza attı. Zaman zaman "aşırı yükseldi" yorumları ve satış beklentileri gündeme gelse de J.P. Morgan uzmanları, altına yönelik düşüş tezlerinin mevcut yapısal tabloyla örtüşmediğini savundu.
MERKEZ BANKALARI ALTINDA SATIŞA GEÇER Mİ?
Altın karşıtı görüşlerin temel dayanağı, merkez bankalarının alımları durdurabileceği ya da satışa geçebileceği ihtimali. Ancak 2022'de Rusya-Ukrayna savaşının ardından rezerv çeşitlendirme eğilimi hız kazandı ve özellikle gelişmekte olan ülkeler dolar ağırlığını azaltmak için altın alımlarını artırdı.
Kriti Gupta, mevcut konjonktürün geçmiş dönemlerden farklı olduğuna dikkat çekerek, "Bugünkü merkez bankası talebi kısa vadeli bir refleks değil, rezerv stratejisinde kalıcı bir dönüşümün parçası" değerlendirmesinde bulunuyor.
Benzer şekilde Justin Biemann da gelişmekte olan ülkelerde altının rezervler içindeki payının hâlâ gelişmiş ekonomilerin oldukça gerisinde olduğunu belirtiyor. 2025 itibarıyla gelişmekte olan ülkelerde altının rezervlerdeki payı yaklaşık yüzde 19 seviyesindeyken, gelişmiş ekonomilerde bu oran yüzde 47 civarında bulunuyor.
Örneğin Çin dünyanın en büyük altın rezervine sahip ülkelerinden biri olsa da altının toplam rezervler içindeki payı yalnızca yüzde 8,6 seviyesinde. Poland, India ve Brazil gibi ülkeler de son dönemde güçlü alımlarla dikkat çekiyor.
Öte yandan Federal Reserve gibi G-10 merkez bankalarının satışa yönelmesi için ciddi yasal değişiklikler gerektiği ve bunun mevcut politika çerçevesi içinde düşük ihtimal olduğu belirtiliyor.
BİREYSEL YATIRIMCI TRENDİ BELİRLEYEBİLİR Mİ?
Altın piyasasında bir diğer tartışma konusu ise bireysel yatırımcı hareketliliği. Yoğun alım-satımlar kısa vadeli sert fiyat hareketlerine yol açabiliyor. Nitekim ocak ayında altın bir haftada yüzde 20 yükselip iki gün içinde benzer oranda geri çekilerek volatiliteyi gözler önüne serdi.
Ancak uzmanlara göre ETF'lerde tutulan yaklaşık 100 milyon ons altın, küresel merkez bankası rezervlerinin yalnızca küçük bir bölümünü oluşturuyor. Bu nedenle bireysel yatırımcı akımları fiyatlarda geçici oynaklık yaratabilse de uzun vadeli trendi belirleyecek güçte görülmüyor.
Gupta ve Biemann, altının portföy çeşitlendirmesi açısından hâlâ güçlü bir araç olduğunu vurguluyor. Altının enflasyona karşı koruma sağlaması, piyasa düşüşlerinde görece dirençli performans göstermesi ve diğer varlıklarla düşük korelasyona sahip olması, uzun vadeli yatırımcı ilgisini destekleyen temel unsurlar arasında gösteriliyor.
MERKEZ BANKALARI 585 TONLUK ALIM YAPABİLİR
Natasha Kaneva, altındaki yükselişin doğrusal bir seyir izlemeyeceğini ancak yapısal destek unsurlarının henüz tükenmediğini belirtiyor. Kaneva'ya göre 2026'da merkez bankası talebinin güçlü kalması beklenirken, çeyrek başına ortalama 585 tonluk alım projeksiyonu dikkat çekiyor.
Uzmanlar ayrıca Çinli sigorta şirketlerinin artan ilgisi, kripto yatırımcılarının portföy çeşitlendirme arayışı, zayıflayan ABD doları ve düşüş eğilimindeki faiz oranlarının altın için ek destek oluşturabileceğini ifade ediyor.
YAPISAL DESTEK DEVAM EDİYOR
Genel tabloya bakıldığında, altın fiyatlarını destekleyen faktörlerin yalnızca kısa vadeli piyasa psikolojisine dayanmadığı görülüyor. Jeopolitik riskler, rezerv çeşitlendirme eğilimi ve makroekonomik belirsizlikler altının temel hikâyesini beslemeye devam ediyor.
Bu çerçevede J.P. Morgan uzmanları, altın karşıtı senaryoların teorik olarak mümkün olsa da mevcut küresel dengeler içinde güçlü bir temel oluşturmadığı görüşünde birleşiyor.