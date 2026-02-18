Altında karamsar tablo sürecek mi? Dünyaca ünlü banka "ayı" senaryosunu reddetti

MERKEZ BANKALARI ALTINDA SATIŞA GEÇER Mİ?

Altın karşıtı görüşlerin temel dayanağı, merkez bankalarının alımları durdurabileceği ya da satışa geçebileceği ihtimali. Ancak 2022'de Rusya-Ukrayna savaşının ardından rezerv çeşitlendirme eğilimi hız kazandı ve özellikle gelişmekte olan ülkeler dolar ağırlığını azaltmak için altın alımlarını artırdı.

Kriti Gupta, mevcut konjonktürün geçmiş dönemlerden farklı olduğuna dikkat çekerek, "Bugünkü merkez bankası talebi kısa vadeli bir refleks değil, rezerv stratejisinde kalıcı bir dönüşümün parçası" değerlendirmesinde bulunuyor.

Benzer şekilde Justin Biemann da gelişmekte olan ülkelerde altının rezervler içindeki payının hâlâ gelişmiş ekonomilerin oldukça gerisinde olduğunu belirtiyor. 2025 itibarıyla gelişmekte olan ülkelerde altının rezervlerdeki payı yaklaşık yüzde 19 seviyesindeyken, gelişmiş ekonomilerde bu oran yüzde 47 civarında bulunuyor.

Örneğin Çin dünyanın en büyük altın rezervine sahip ülkelerinden biri olsa da altının toplam rezervler içindeki payı yalnızca yüzde 8,6 seviyesinde. Poland, India ve Brazil gibi ülkeler de son dönemde güçlü alımlarla dikkat çekiyor.

Öte yandan Federal Reserve gibi G-10 merkez bankalarının satışa yönelmesi için ciddi yasal değişiklikler gerektiği ve bunun mevcut politika çerçevesi içinde düşük ihtimal olduğu belirtiliyor.