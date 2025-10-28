Altında rallinin sonu mu geldi? Gram altında kayıplar derinleşiyor! İşte piyasalarda son durum

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

ABD ve Çin arasında Malezya'da gerçekleşen görüşmeler piyasalarda riskli varlıkları öne çıkarmaya başladı. Güvenli liman varlıklarına olan talebin düşmesiyle altın fiyatlarında sert düşüşler yaşanıyor. Hafta başında 4 bin 60 dolar seviyesinden fiyatlanan ons altın kritik seviyenin altına düştü. Son bir haftalık ortalamaya göre yüzde 10'a yakın kayıp yaşayan ons altın yeni günde 3 bin 946 dolar seviyesinden işlem görüyor.