Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Altında rallinin sonu mu geldi? Gram altında kayıplar derinleşiyor! İşte piyasalarda son durum
Giriş Tarihi: 28.10.2025 09:57 Son Güncelleme: 28.10.2025 10:11

Altında rallinin sonu mu geldi? Gram altında kayıplar derinleşiyor! İşte piyasalarda son durum

Son iki aylık rekor serisini geçtiğimiz hafta sona erdiren altın fiyatları, geçtiğimiz hafta yaşanan sert düşüşün ardından aşağı yönlü hareketini sürdürüyor. Haftaya kayıpla başlayan gram altın 5.300 TL bandından işlem görüyor. Ons altın ise 4.000 doların altında fiyatlanıyor. Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını kaç TL'den satılıyor? Piyasalarda son durum ne? İşte ayrıntılar...

Altında rallinin sonu mu geldi? Gram altında kayıplar derinleşiyor! İşte piyasalarda son durum

ABD-Çin ekseninde fitili ateşlenen ticaret savaşlarının yumuşaması ve Rusya'ya yönelik açıklanan yaptırımlarla dalgalanan altın fiyatları yeni haftaya Malezya'da başlayan görüşmelerle kayıpla başladı. Küresel piyasalarda spot altının ons başına 4.000 doların altına inmesiyle iç piyasada gram altında da sert düşüşler görüldü.

Yeni haftaya kayıpla başlayan altın fiyatları bugün aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. İşte piyasalarda son durum...

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

ABD ve Çin arasında Malezya'da gerçekleşen görüşmeler piyasalarda riskli varlıkları öne çıkarmaya başladı. Güvenli liman varlıklarına olan talebin düşmesiyle altın fiyatlarında sert düşüşler yaşanıyor. Hafta başında 4 bin 60 dolar seviyesinden fiyatlanan ons altın kritik seviyenin altına düştü. Son bir haftalık ortalamaya göre yüzde 10'a yakın kayıp yaşayan ons altın yeni günde 3 bin 946 dolar seviyesinden işlem görüyor.

GRAM ALTINDA SERT DÜŞÜŞ

Küresel piyasalarda yaşanan sert düşüşler, iç piyasada gram altında da aşağı yönlü hareketlere neden oldu. Ekim ayında 5.900 TL ile tarihi bir rekora imza atan gram altın ABD-Çin yumuşamasıyla 5.300 TL bandına kadar indi.

Altının gramında satış fiyatı yeni güne yüzde 0,47 düşüşle 5337,47 TL'den başladı. Çeyrek altın 8.711 TL, yarım altın 17.400 TL, cumhuriyet altını ise 38.506 TL'den işlem görüyor.

RALLİNİN SONU MU GELDİ?

Yatırımcılar yaşanan sert düşüş sonrasında altın fiyatlarında rallinin sonunun gelip gelmediğini merak ediyor. Piyasalarda gözler Malezya'dan çıkacak sonuçlara ve ABD Merkez Bankası FED 28-29 Ekim tarihleri arasında gerçekleştireceği toplantıda faiz kararına çevrildi.

Altın fiyatlarında düşüş sürse de küresel bankacılık devleri yükseliş beklentilerini sürdürüyor.

İngiliz merkezli HSBC Global, altın fiyatlarının 2026 başında 5 bin dolara kadar yükselebileceğini, yıl içinde ise ortalama 4 bin 600 dolar seviyesinde seyretmesini bekliyor.

Kapalıçarşı piyasasında ise gram altın 5. 675 TL'den satılıyor.

28 EKİM ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

Alış: 5.317 TL

Satış: 5.320 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış: 8.500 TL

Satış: 8.693 TL

YARIM ALTIN

Alış: 16.960 TL

Satış: 17.386 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 37.933 TL

Satış: 38.506 TL

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
Altında rallinin sonu mu geldi? Gram altında kayıplar derinleşiyor! İşte piyasalarda son durum
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz