Altında rallinin sonu mu geldi? Gram altında kayıplar derinleşiyor! İşte piyasalarda son durum

ABD-Çin ekseninde fitili ateşlenen ticaret savaşlarının yumuşaması ve Rusya'ya yönelik açıklanan yaptırımlarla dalgalanan altın fiyatları yeni haftaya Malezya'da başlayan görüşmelerle kayıpla başladı. Küresel piyasalarda spot altının ons başına 4.000 doların altına inmesiyle iç piyasada gram altında da sert düşüşler görüldü.
Yeni haftaya kayıpla başlayan altın fiyatları bugün aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. İşte piyasalarda son durum...
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
ABD ve Çin arasında Malezya'da gerçekleşen görüşmeler piyasalarda riskli varlıkları öne çıkarmaya başladı. Güvenli liman varlıklarına olan talebin düşmesiyle altın fiyatlarında sert düşüşler yaşanıyor. Hafta başında 4 bin 60 dolar seviyesinden fiyatlanan ons altın kritik seviyenin altına düştü. Son bir haftalık ortalamaya göre yüzde 10'a yakın kayıp yaşayan ons altın yeni günde 3 bin 946 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Altının gramında satış fiyatı yeni güne yüzde 0,47 düşüşle 5337,47 TL'den başladı. Çeyrek altın 8.711 TL, yarım altın 17.400 TL, cumhuriyet altını ise 38.506 TL'den işlem görüyor.
RALLİNİN SONU MU GELDİ?
Yatırımcılar yaşanan sert düşüş sonrasında altın fiyatlarında rallinin sonunun gelip gelmediğini merak ediyor. Piyasalarda gözler Malezya'dan çıkacak sonuçlara ve ABD Merkez Bankası FED 28-29 Ekim tarihleri arasında gerçekleştireceği toplantıda faiz kararına çevrildi.
Altın fiyatlarında düşüş sürse de küresel bankacılık devleri yükseliş beklentilerini sürdürüyor.
İngiliz merkezli HSBC Global, altın fiyatlarının 2026 başında 5 bin dolara kadar yükselebileceğini, yıl içinde ise ortalama 4 bin 600 dolar seviyesinde seyretmesini bekliyor.
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 37.933 TL
Satış: 38.506 TL