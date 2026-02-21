Altında rekor hedefi yükseldi! Dev banka 6.200 dolara işaret etti

Küresel piyasalarda altın jeopolitik risklerle yeniden yükselişe geçerken İsviçre merkezli yatırım bankası UBS rekor hedefinde güncellemeye gitti. UBS, emtia piyasalarına ilişkin yayımladığı son House View raporunda artan jeopolitik riskler ve destekleyici makroekonomik koşulların etkisiyle ons altının 6.200 dolara yükselmesini beklediğini açıkladı.
İRAN GERİLİMİ GÜVENLİ LİMAN TALEBİNİ ARTIRIYOR
UBS raporunda, yüksek fiyat hedefinin arkasındaki temel unsurlardan birinin Washington ile Tahran arasındaki artan gerilim olduğu vurgulandı.
Analistler, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri yığınağının, yılın başında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik operasyon sürecine kıyasla çok daha geniş kapsamlı olduğuna dikkat çekti. Bu durumun tek seferlik bir müdahaleden ziyade daha uzun süreli bir çatışma riskine işaret edebileceği ifade edildi.
UBS stratejisti Dominic Schnider ise değerlendirmesinde, "Bireysel jeopolitik olayların küresel piyasalar üzerinde kalıcı bir etkisi nadiren olur. Ancak bunlar, yatırımcıları altın gibi portföy korumasına yönlendiren geçici oynaklık artışları için güçlü tetikleyicilerdir" ifadelerini kullandı.
FED'İN GEVŞEME DÖNGÜSÜ ALTINI DESTEKLİYOR
Raporda, jeopolitik gelişmelerin yanı sıra makroekonomik zeminin de altın için destekleyici olmaya devam ettiği belirtildi. UBS, Federal Reserve'in faiz indirim sürecini sürdüreceğini öngörüyor. Banka, eylül ayı sonuna kadar iki adet 25 baz puanlık faiz indirimi bekliyor.
Daha düşük ABD reel faiz oranları ve potansiyel olarak zayıflayabilecek doların, getirisi olmayan varlıklar arasında yer alan altın için kalıcı destek unsurları olabileceği kaydedildi.
KÜRESEL TALEP REKOR KIRDI
UBS raporuna göre küresel altın talebi 2025 yılında ilk kez 5.000 metrik tonu aşarak rekor seviyeye ulaştı. Güçlü merkez bankası alımları ve artan yatırımcı ilgisinin önümüzdeki dönemde de talebi desteklemesi bekleniyor.
Banka, jeopolitik risklerin sürmesi ve para politikasında gevşeme adımlarının devam etmesi halinde altın fiyatlarında yukarı yönlü potansiyelin korunacağını değerlendiriyor.