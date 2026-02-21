Altında rekor hedefi yükseldi! Dev banka 6.200 dolara işaret etti

İRAN GERİLİMİ GÜVENLİ LİMAN TALEBİNİ ARTIRIYOR

UBS raporunda, yüksek fiyat hedefinin arkasındaki temel unsurlardan birinin Washington ile Tahran arasındaki artan gerilim olduğu vurgulandı.

Analistler, ABD'nin Orta Doğu'daki askeri yığınağının, yılın başında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik operasyon sürecine kıyasla çok daha geniş kapsamlı olduğuna dikkat çekti. Bu durumun tek seferlik bir müdahaleden ziyade daha uzun süreli bir çatışma riskine işaret edebileceği ifade edildi.

UBS stratejisti Dominic Schnider ise değerlendirmesinde, "Bireysel jeopolitik olayların küresel piyasalar üzerinde kalıcı bir etkisi nadiren olur. Ancak bunlar, yatırımcıları altın gibi portföy korumasına yönlendiren geçici oynaklık artışları için güçlü tetikleyicilerdir" ifadelerini kullandı.