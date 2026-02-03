Altında ve gümüşte sert düşüşe devam

Küresel piyasalarda ocak boyunca rekor seviyeleri test eden altın ve gümüş, cuma günü başlayan sert düzeltme hareketini yeni haftanın ilk işlem gününde de sürdürdü. Artan oynaklık, yatırımcıların nakde yönelmesi ve para politikasına ilişkin belirsizlikler, değerli metallerde satış baskısını hızlandırdı. Altının ons fiyatı 29 Ocak'ta 5 bin 600 doların üzerine çıkarak zirvesini yeniledikten sonra, cuma günü yüzde 9 geriledi. Yeni haftanın ilk işlem gününde düşüş ivme kazanırken ons fiyatı yüzde 8.3 kayıpla 4 bin 500 doların altına indi. Gümüşteki kayıplar ise daha sert oldu. Cuma günü yüzde 26 ile tarihinin en sert günlük düşüşlerinden birini yaşayan gümüş, dün de yüzde 14 değer kaybederek 75 dolar seviyesinin altını gördü. Analistler, bu sert geri çekilmenin temelinde vadeli işlemlerde teminat tamamlama zorunlulukları ve yatırımcıların diğer varlıklardaki kayıplarını telafi etmek için likidite yaratma ihtiyacının bulunduğunu belirtiyor. ABD'deki siyasi gelişmeler de risk iştahını zayıflatıyor. Donald Trump'ın Kevin Warsh'ı Federal Reserve başkanlığı için aday göstermesi, piyasalarda "faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği" endişesini güçlendirdi.