Altında yönü belirleyecek... Warsh’un sunumu öncesi Fed’den kritik rapor

İŞ GÜCÜ PİYASASI GÜÇLÜ GÖRÜNÜMÜNÜ KORUYOR

Raporda işsizlik oranının düşük seviyelerde kalmaya devam ettiği ve iş gücü piyasasında arz ile talebin genel olarak dengelendiği ifade edildi.

Fed, istihdam piyasasının önceki dönemde yaşanan yavaşlamanın ardından yeniden istikrarlı bir görünüme kavuştuğunu değerlendirdi.

FİNANSAL SİSTEM İÇİN "DİRENÇLİ" MESAJI

Raporda ABD finansal sisteminin genel olarak sağlam ve dirençli kalmaya devam ettiği belirtilirken, yılın başından bu yana finansal kırılganlıklarda önemli bir değişiklik yaşanmadığı ifade edildi.

Bununla birlikte hisse senedi, şirket tahvilleri ve konut piyasasındaki varlık fiyatlarının tarihsel ortalamaların üzerinde seyrettiğine dikkat çekildi. Ayrıca bazı özel kredi fonlarının temerrüt endişeleri nedeniyle yatırımcı çıkışlarıyla karşılaştığı ancak piyasaların genel işleyişinde önemli bir bozulma yaşanmadığı kaydedildi.

YAPAY ZEKA YATIRIMLARI EKONOMİYE DESTEK VERDİ

Fed raporunda, imalat sektöründeki üretim artışının veri merkezleri ve yapay zekâ altyapısına yönelik yatırımlardan kaynaklandığı belirtildi. Ekonominin üretim kapasitesinin sağlam bir hızda artmaya devam ettiği ifade edilirken, küresel ekonomide Orta Doğu gerilimi ve ABD'nin gümrük vergileri nedeniyle büyümenin yavaşladığı, buna karşın yapay zekâ yatırımlarının bu olumsuz etkiyi kısmen dengelediği vurgulandı.