Altında yönü belirleyecek... Warsh’un sunumu öncesi Fed’den kritik rapor

ABD Merkez Bankası (Fed), Kongre için hazırladığı yarı yıllık Para Politikası Raporu'nu yayımladı. Fed Başkanı Kevin Warsh'un gelecek hafta Kongre'de sunacağı raporda, yüksek jeopolitik risklere rağmen ekonomik faaliyetin güçlü seyrini koruduğu belirtilirken, enflasyonun enerji fiyatları ve gümrük tarifelerinin etkisiyle hedef seviyenin üzerinde kalmaya devam ettiği ifade edildi.
ORTA DOĞU GERİLİMİNE RAĞMEN BÜYÜME SÜRÜYOR
Raporda, ABD ekonomisinin kısmen Orta Doğu'daki çatışmalardan kaynaklanan yüksek belirsizliğe rağmen sağlam bir hızda büyümeyi sürdürdüğü belirtildi.
İlk çeyrekte reel Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYH) ılımlı bir artış kaydettiği, büyümeyi özellikle yüksek teknoloji yatırımlarındaki artış ile federal alımların desteklediği ifade edildi. Buna karşın hanehalkı tüketimindeki artışın sınırlı kaldığı, konut sektöründeki durgunluğun ise sürdüğü aktarıldı.
ENFLASYON HEDEFİN ÜZERİNDE KALDI
Fed, enflasyonun bu yıl yeniden yükseliş gösterdiğini ve Banka'nın yüzde 2'lik uzun vadeli hedefinin üzerinde seyretmeye devam ettiğini bildirdi.
Raporda fiyat baskılarının başlıca nedenleri arasında ithal ürünlerin maliyetini artıran gümrük tarifeleri, Orta Doğu'daki çatışmalar nedeniyle yükselen enerji fiyatları ve yapay zekâ odaklı yüksek teknoloji ürünlerine yönelik güçlü talep gösterildi.
Buna rağmen uzun vadeli enflasyon beklentilerinin büyük ölçüde Fed'in yüzde 2 hedefiyle uyumlu kalmaya devam ettiği vurgulandı.
İŞ GÜCÜ PİYASASI GÜÇLÜ GÖRÜNÜMÜNÜ KORUYOR
Raporda işsizlik oranının düşük seviyelerde kalmaya devam ettiği ve iş gücü piyasasında arz ile talebin genel olarak dengelendiği ifade edildi.
Fed, istihdam piyasasının önceki dönemde yaşanan yavaşlamanın ardından yeniden istikrarlı bir görünüme kavuştuğunu değerlendirdi.
FİNANSAL SİSTEM İÇİN "DİRENÇLİ" MESAJI
Raporda ABD finansal sisteminin genel olarak sağlam ve dirençli kalmaya devam ettiği belirtilirken, yılın başından bu yana finansal kırılganlıklarda önemli bir değişiklik yaşanmadığı ifade edildi.
Bununla birlikte hisse senedi, şirket tahvilleri ve konut piyasasındaki varlık fiyatlarının tarihsel ortalamaların üzerinde seyrettiğine dikkat çekildi. Ayrıca bazı özel kredi fonlarının temerrüt endişeleri nedeniyle yatırımcı çıkışlarıyla karşılaştığı ancak piyasaların genel işleyişinde önemli bir bozulma yaşanmadığı kaydedildi.
YAPAY ZEKA YATIRIMLARI EKONOMİYE DESTEK VERDİ
Fed raporunda, imalat sektöründeki üretim artışının veri merkezleri ve yapay zekâ altyapısına yönelik yatırımlardan kaynaklandığı belirtildi. Ekonominin üretim kapasitesinin sağlam bir hızda artmaya devam ettiği ifade edilirken, küresel ekonomide Orta Doğu gerilimi ve ABD'nin gümrük vergileri nedeniyle büyümenin yavaşladığı, buna karşın yapay zekâ yatırımlarının bu olumsuz etkiyi kısmen dengelediği vurgulandı.
PİYASALARDA GÖZLER FED BAŞKANI'NDA
Piyasalar gelecek hafta Fed Başkanı Kevin Warsh'ın vereceği mesajları da yakından izleyecek.
Warsh'ın Kongre'deki ilk sunumunda özellikle iş gücü piyasasına ilişkin değerlendirmeleri ve temmuz ayı faiz kararı için hangi şartların oluşmasını beklediğine yönelik açıklamaları, piyasaların faiz beklentilerini şekillendirecek.
Warsh ayrıca 15 Temmuz'da Senato Bankacılık Komitesi'nde de milletvekillerinin sorularını cevaplayacak