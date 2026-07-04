Altını geride bıraktı! Yapay zeka rekora taşıdı, işte piyasanın asıl yıldızı

Yılın ilk yarısında yatırımcıların gözü yine altında olsa da emtia piyasasının asıl yıldızı bakır oldu. Yapay zeka veri merkezlerinden gelen yoğun talep, elektrikli araç üretimindeki artış ve küresel arz sorunlarıyla tarihi zirveye çıkan bakır, yılın ilk altı ayında yatırımcısına sağladığı getiriyle altını geride bıraktı.

ALTINDAN DAHA FAZLA KAZANDIRDI

Uluslararası piyasalarda bakırın libresi yılın ilk yarısında yüzde 9,8 değer kazanarak 6,09 dolara yükseldi. Fiyatlar 2 Haziran'da 6,67 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Böylece bakır, aynı dönemde altındaki yükselişi geride bırakarak emtia piyasasının en dikkat çeken ürünlerinden biri oldu.

YAPAY ZEKA TALEBİ REKOR GETİRDİ

Bakır fiyatlarındaki yükselişte en büyük etken, yapay zeka yatırımları kapsamında dünya genelinde hızla artan veri merkezi projeleri oldu.

Elektrikli araç üretiminin büyümesi ve yenilenebilir enerji yatırımlarının hız kazanması da bakıra yönelik küresel talebi destekledi.

Arz tarafında ise Şili'deki üretim kayıpları, Çin'in güçlü ithalatı, Endonezya'daki üretim sorunları ve Hürmüz Boğazı kaynaklı lojistik sıkıntılar fiyatların yükselişini hızlandırdı.

ALÜMİNYUM DA 4 YILIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ

Yılın ilk yarısında alüminyum da jeopolitik risklerin etkisiyle güçlü performans gösterdi.

Londra Metal Borsası'nda alüminyumun ton fiyatı 3 bin 787 dolarla yaklaşık dört yılın en yüksek seviyesine çıktı. Orta Doğu'daki gelişmeler, enerji maliyetlerindeki artış ve Çin'in üretim kısıtlamaları fiyatları destekleyen başlıca unsurlar oldu.

"YÜKSELİŞİN MERKEZİNDE YAPAY ZEKA VAR"

Capital.com Kıdemli Finansal Piyasalar Analisti Kyle Rodda, bakır fiyatlarındaki yükselişin temel nedeninin yapay zeka yatırımları olduğunu belirterek, veri merkezlerinden gelen talebin piyasada ciddi sıkışıklık oluşturduğunu söyledi.

Rodda, yapay zeka yatırımlarının devam etmesi halinde bakır fiyatlarının güçlü kalmayı sürdürebileceğini ifade etti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör