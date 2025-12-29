Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı’nda çalışmalar hızla devam ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Bakan Uraloğlu, konuşmasına bugün Yalova'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında çıkan çatışmada şehit olan kahraman polislere Allah'tan rahmet, ailelerine ve tüm Türkiye'ye başsağlığı dileyerek başladı.

1 OCAK'TA BAKANLIĞA BAĞLI KENT İÇİ RAYLI SİSTEM HATLARI ÜCRETSİZ

Bakan Uraloğlu ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla 1 Ocak'ta Ankara, İstanbul ve İzmir'de Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistem hatlarının tamamen ücretsiz hizmet vereceğini kaydetti. Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da Marmaray'ımız, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'mız ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı'mız, yeni yılın ilk gününde sabahın ilk ışıklarından gece yarısına kadar kapılarını sonuna kadar açacak. Vatandaşlarımıza aileleriyle, sevdikleriyle, dostlarıyla İstanbul'un güzelliklerini doyasıya yaşaması için gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkânı sağlayacak. Tüm İstanbullu hemşerilerimizin ve milletimizin yeni yılını şimdiden kutluyor; 2026'nın sağlık, huzur ve bereket getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum."

"RAYLI SİSTEMLER; HIZ, GÜVENLİK, KONFOR VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK DÖRTGENİNDE MODERN ŞEHİRLERİN VAZGEÇİLMEZ ALTYAPISIDIR"

Büyük metropollerin, milyonların günlük yaşamını, ticaretini, üretimini ve ekonomik hareketliliğini bir araya getiren canlı organizmalar olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, "Bu dev organizmaların sağlıklı işleyişi, ancak güçlü bir dolaşım sistemiyle mümkündür. İşte kent içi raylı sistemler, bu dolaşım sisteminin en hayati unsurlarıdır." diye konuştu.

Raylı sistemlerin sadece bir ulaşım aracı olmanın ötesinde, şehirlerin sürdürülebilir kalkınmasının temel taşları olduğunu dile getirerek "Yoğun trafiğin oluşturduğu zaman kaybını ortadan kaldırarak vatandaşlarımıza ekstra zaman kazandırır. Sevdikleriyle, aileleriyle daha fazla vakit geçirmelerini, kendilerine de daha fazla zaman ayırmalarını sağlar. Çevre dostu teknolojileriyle hava kirliliğini azaltır, karbon salımını düşürür ve gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmamıza katkı sunar." açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, yeni hatların ve istasyonların; geçtiği bölgelerin ekonomik değerini artırdığını, istihdam oluşturduğunu ve ticaret hacmini büyüttüğünü belirterek "Kısacası, raylı sistemler; hız, güvenlik, konfor ve sürdürülebilirlik dörtgeninde modern şehirlerin vazgeçilmez altyapısıdır. Bu anlayışla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, ülkemizin dört bir yanında kent içi raylı sistem yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz." Dedi.

"122 KİLOMETRELİK YENİ HAT YAPIMLARIMIZ SÜRÜYOR"

Türkiye'deki mevcut bin 36 kilometrelik kent içi raylı sistem ağının 434 kilometresini Bakanlık olarak inşa ettiklerini ve tamamladıkları hatlarla bugüne kadar yaklaşık 3 milyar yolcuya hizmet sunduklarını belirten Bakan Uraloğlu, "Şu anda da bizleri bir araya getiren Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattımızın da dahil olduğu 122 kilometrelik yeni hat yapımlarımız sürüyor. 297 kilometrelik yeni hattımız ise planlama aşamasındadır." açıklamasında bulundu.

İstanbul'un trafiğini kalıcı olarak rahatlatmanın yolunun, hiç şüphesiz güçlü bir raylı sistem ağı olduğunu da belirten Bakan Uraloğlu, "Bu doğrultuda da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak özgün ve örnek projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Bugüne kadar İstanbul genelinde 162 kilometre raylı sistem hattını hizmete açtık. Ama bizim için durmak yok." diye konuştu.

"İSTANBUL'A 5 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA YENİ BİR HAT DAHA KAZANDIRACAĞIZ"

Bakan Uraloğlu, şu anda İstanbul'da Halkalı-İstanbul Havalimanı hattının Halkalı-Arnavutköy kesimi ve Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metrosu olmak üzere toplam 22 kilometre uzunluğundaki hatlarda yapım çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ayrıca hatırlayacağınız üzere Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı'mızı Ümraniye Spor Köyü'ne kadar uzatacak yeni bir projeyi daha Bakanlığımız üstlendi. 8 Kasım 2025 tarihinde yüklenicilere yer teslimini yaparak orada da çalışmalara başladık. Yavuztürk-Kazım Karabekir-Topağacı-Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı ile Bosna Bulvarı'ndan itibaren Yavuztürk, Kazım Karabekir, Topağacı ve Ümraniye Spor Köyü istasyonları ile 1 adet raylı sistem araç parklanma deposu hizmete alarak; İstanbul'a 5 kilometre uzunluğunda yeni bir hat daha kazandıracağız. Böylece, yapımı devam eden hat uzunluğumuz 27 kilometreye, İstanbul genelinde inşa ettiğimiz toplam hat uzunluğu ise 189 kilometreye ulaşacak."

Başlangıcı Altunizade Köprülü Kavşağı'nda yer alan Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Altunizade-Çamlıca Camii-Bosna Bulvarı Metro Hattı'mız Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metrosu ve Metrobüs hatlarını Çamlıca Camii ve Bosna Bulvarı'na bağlayan 4,53 kilometre uzunluğunda. Altunizade, Ferah Mahallesi, Çamlıca Cami ve Bosna Bulvarı olmak üzere 4 istasyondan oluşuyor. Bu hat, Çamlıca Tepesi'nde yer alan 37 bin 500 kişi kapasiteli Büyük Çamlıca Camisi Külliyesi, İslam Medeniyetleri Müzesi ve yoğun yerleşim alanları olan; Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Ferah ve Kısıklı Mahallelerindeki vatandaşlarımıza hizmet sunacak." dedi.

"YAPIM ÇALIŞMALARIMIZI 7/24 ESASIYLA SÜRDÜRÜYORUZ"

Özellikle turistik ve ibadet amaçlı yoğun ziyaret alan cami ve müze bölgeleri için bu hattın bir an evvel tamamlanmasının büyük önem taşıdığını dile getiren Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bu nedenle yapım çalışmalarımızı 7/24 esasıyla sürdürüyoruz. Bugüne kadar ana hat tünel kazılarını tamamladık; beton kaplama ve elektromekanik imalatlarımız hızla ilerliyor. Gelinen son durumda proje genelinde %83 fiziki ilerleme gerçekleştirdik. Hattımız tamamlandığında bölgedeki vatandaşlarımızı Altunizade Kavşağındaki metro ve metrobüs hatlarına ulaştırarak hızlı, kesintisiz ve konforlu ulaşım imkanı sağlayacak." dedi.

İSTANBUL'UN TOPLAMDA 1004 KİLOMETRE RAYLI SİSTEM HATTINA İHTİYACI VAR

İstanbul'un yoğun trafiğinin artık yüzeyden çözmenin mümkün olmadığını anlatan Bakan Uraloğlu, "Bu dev metropolün hızla artan nüfusu ve yoğun ekonomik hareketliliği göz önüne alındığında, yer altı ulaşım ağlarına yönelik yatırımların kaçınılmaz olduğu ortadadır. Yapılan detaylı çalışmalar ve projeksiyonlar, İstanbul'un toplamda 1004 kilometre raylı sistem hattına ihtiyacı olduğunu ortaya koyuyor. Bu da yaklaşık 600 kilometre daha yeni hatta ihtiyaç var demek. Bu gerçekten hareketle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bizler her zaman İstanbul'un ve İstanbulluların yanında yer alıyoruz. Vatandaşlarımızın beklentilerine en iyi şekilde yanıt veren, hızlı, güvenli, emniyetli ve üst düzey konfor sunan bir ulaşım ağı oluşturana dek durmadan çalışacağız." şeklinde konuştu.