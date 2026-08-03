Alüminyum fiyatları 6 haftanın zirvesinde! Küresel arz endişeleri yükselişi destekliyor

Küresel arzda yaşanan daralma ve üretimdeki yavaşlama, alüminyum fiyatlarındaki yükseliş trendini güçlendirmeye devam ediyor. Londra Metal Borsası (LME) referanslı alüminyum vadeli kontratları, ton başına 3.216,40 dolara yükselerek son yaklaşık 6 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Piyasadaki yükselişte, düşük stok seviyeleri ve devam eden arz endişeleri belirleyici rol oynadı. Temmuz ayında Çin hariç küresel alüminyum üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,7 gerileyerek arz tarafındaki sıkışıklığı daha da artırdı.

Orta Doğu'daki bazı alüminyum eritme tesislerinde üretim temposunun düşmesi ve Çin'in 45 milyon tonluk üretim tavanını korumaya devam etmesi de küresel piyasalarda arz endişelerini destekleyen gelişmeler arasında yer aldı.

LME ALÜMİNYUM STOKLARI TARİHİ DÜŞÜK SEVİYELERDE

Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle tüketicilerin borsa stoklarına yönelmesi yerine mevcut stokları azaltması, Londra Metal Borsası'ndaki alüminyum stoklarının son yüzyılın en düşük seviyelerine gerilemesine neden oldu.

Bunun yanı sıra, Alcoa'nın Avustralya'daki rafineri faaliyetlerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle üretim tahminini aşağı yönlü revize etmesi de küresel arz görünümünü sıkılaştıran unsurlar arasında gösterildi.

YENİ YATIRIMLAR ARZI RAHATLATABİLİR

Arz tarafındaki baskıyı hafifletmesi beklenen yeni yatırımlar ise yakından takip ediliyor. Slovakya'daki Slovalco eritme tesisinin 2026'nın dördüncü çeyreğinde yeniden üretime başlaması planlanırken, ABD'nin Missouri eyaletindeki yeni tesisin de yıl sonuna kadar faaliyete geçmesi öngörülüyor.

Öte yandan Emirates Global Aluminium, Al Taweelah tesisindeki kapasite artış çalışmalarını sürdürüyor. Uzmanlar, mevcut arz sıkışıklığı devam etse de planlanan yeni kapasitelerin önümüzdeki dönemde piyasa dengesini destekleyebileceğini değerlendiriyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör