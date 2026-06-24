Alüminyum fiyatları baskı altında: Dolar ve artan arz beklentisi etkili

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda alüminyum kontratı yüzde 1,12 değer kaybederek ton başına 23.480 yuana geriledi. Gün içi işlemlerde kontrat, son üç ayın en düşük seviyesini test etti. ABD ile İran arasındaki gerilimin azalması, küresel alüminyum üretiminin yaklaşık yüzde 9'unu gerçekleştiren Orta Doğu'da arzın toparlanabileceği beklentilerini güçlendirdi.
Londra Metal Borsası'nda nakit alüminyum ile üç ay vadeli kontrat arasındaki farkın hafif kontango bölgesine geçmesi de piyasada arz koşullarının iyileştiğine işaret etti. Öte yandan güçlü dolar, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için baz metalleri daha maliyetli hale getirerek fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.
Bakır fiyatları Londra'da sınırlı yükseliş kaydederken, Şanghay'da geriledi. Yapay zekâ yatırımları, elektrik şebekesi projeleri ve elektrikli araçlara yönelik talep beklentileri bakır piyasasını destekleyen unsurlar arasında yer aldı.
Diğer baz metallerde ise karışık bir görünüm izlendi. Londra'da kurşun ve nikel yükselirken çinko ve kalay değer kaybetti. Şanghay piyasasında ise çinko, kurşun, nikel ve kalay kontratlarının tamamında düşüş yaşandı.
Analistler, yüksek faiz oranları ve ABD Merkez Bankasının sıkı para politikası duruşunun, küresel metal talebine ilişkin beklentiler üzerinde baskı yaratmayı sürdürdüğünü belirtiyor.