Alüminyum fiyatları baskı altında: Dolar ve artan arz beklentisi etkili

Londra Metal Borsası'nda nakit alüminyum ile üç ay vadeli kontrat arasındaki farkın hafif kontango bölgesine geçmesi de piyasada arz koşullarının iyileştiğine işaret etti. Öte yandan güçlü dolar, diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar için baz metalleri daha maliyetli hale getirerek fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

Bakır fiyatları Londra'da sınırlı yükseliş kaydederken, Şanghay'da geriledi. Yapay zekâ yatırımları, elektrik şebekesi projeleri ve elektrikli araçlara yönelik talep beklentileri bakır piyasasını destekleyen unsurlar arasında yer aldı.