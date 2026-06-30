Alüminyum fiyatlarında 3 yılın en sert çeyreklik düşüşü: Haziran kaybı 2008’den bu yana zirvede!

Alüminyum fiyatları, Orta Doğu'da devam eden barış görüşmelerinin bölgedeki arzın yeniden normale dönebileceğine yönelik beklentileri güçlendirmesiyle son üç yılın en sert çeyreklik düşüşüne hazırlanıyor.
Londra Metal Borsası'nda (LME) alüminyumun ton fiyatı günü yüzde 1,3 yükselişle 3.127,50 dolardan tamamlarken, seans içerisinde 3.085 dolara kadar gerileyerek 23 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.
İkinci çeyrek genelinde alüminyum fiyatları yaklaşık yüzde 10 değer kaybederek son üç yılın en büyük çeyreklik gerilemesini yaşadı. Haziran ayında kaydedilen yüzde 15'lik düşüş ise 2008 yılından bu yana görülen en sert aylık kayıp oldu.
Fiyatlardaki geri çekilmede, Orta Doğu'daki diplomatik temasların küresel alüminyum üretiminin yaklaşık yüzde 9'unu gerçekleştiren bölgede arzın yeniden istikrara kavuşabileceği beklentisini artırması etkili oldu.
Öte yandan, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinde yaşanan kısıtlamalar devam ediyor. Çatışmaların başlamasından bu yana toplam 3 milyon tonluk alüminyum ergitme kapasitesi devre dışı kalmayı sürdürüyor.
Sektör değerlendirmelerine göre, özellikle otomotiv sanayisindeki talep zayıflığı nedeniyle küresel alüminyum piyasasında bu yıl yaklaşık 1 milyon tonluk arz açığı oluşması öngörülüyor.
Baz metaller cephesinde ise bakır fiyatı yüzde 0,7 artışla ton başına 13.377 dolara yükseldi. Çin'den gelen güçlü imalat verilerinin desteğiyle bakır, ikinci çeyrekte yaklaşık yüzde 9 prim yaptı.
Çinko fiyatı yüzde 2,1 artarak 3.548,50 dolara çıkarken, maden arzındaki sıkışıklığın etkisiyle çeyrek boyunca yüzde 10 değer kazanarak son iki yılın en güçlü performansını sergiledi.
Kurşun yüzde 0,2 düşüşle ton başına 1.889,50 dolara gerilerken, nikel yüzde 1 artışla 16.470 dolara yükseldi. Kalay ise yüzde 2,1 değer kazanarak ton başına 51.425 dolara ulaştı.