Alüminyum fiyatlarında 3 yılın en sert çeyreklik düşüşü: Haziran kaybı 2008’den bu yana zirvede!

Alüminyum fiyatları, Orta Doğu'da devam eden barış görüşmelerinin bölgedeki arzın yeniden normale dönebileceğine yönelik beklentileri güçlendirmesiyle son üç yılın en sert çeyreklik düşüşüne hazırlanıyor.

Londra Metal Borsası'nda (LME) alüminyumun ton fiyatı günü yüzde 1,3 yükselişle 3.127,50 dolardan tamamlarken, seans içerisinde 3.085 dolara kadar gerileyerek 23 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.