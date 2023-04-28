Amatör kulüpler Büyükşehir’le güçleniyor

YATIRIMLARIN MEYVESİNİ ALIYORUZ

Gençlik Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy da sporu seven, sağlıklı gençler yetiştirmek için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Bursa'da Cumhuriyet tarihinin en büyük spor yatırımlarının yapıldığı ifade eden Aksoy, "Spor salonlarından yüzme havuzlarına, tam donanımlı gençlik merkezlerinden yurtlara kadar onlarca tesisimizi gençlerimizin hizmetine sunduk. Bursa, spor camiasında önemli başarılar elde etti. Büyükşehir Belediyemizin sporcuya olan destekleriyle birçok projeye imza attık. Projelerimizin meyvelerini öğrencilerimizden başarıyla aldık. Amatör spor kulüplerine destek veren ve sporcunun yanında olan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bursa Milletvekili Efkan Ala da her zaman gençlerin yanında olduğunu ifade etti. Gençlere söz verdiklerini ve ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını kaydeden Ala, tüm kulüp ve sporculara başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Başkan Aktaş ve protokol üyeleri tarafından amatör spor kulüplerine temsili destek çekleri teslim edildi.