Ambalaj ihracatında vergi avantajı için yeni işbirliği

Türk plastik sektörünün çatı kuruluşu PAGEV ile AB tarafından tanınan uygunluk değerlendirme kuruluşu CERTILOOP, plastik ambalaj ihracatında mevzuat uyumunu güçlendirmek ve sanayicinin rekabet gücünü artırmak amacıyla iş birliği protokolü imzaladı. Bu kapsamda CERTILOOP, PAGEV üyelerine AB'de geçerli geri dönüştürülmüş içerik sertifikasyonu, PPWR uyumlu geri dönüştürülebilirlik değerlendirmeleri, geri dönüşüm süreçlerinin doğrulanması ve teknik rehberlik hizmetleri sunacak. AB Ambalaj ve Ambalaj Atıkları Tüzüğü (PPWR) ile birlikte geri dönüştürülmüş içerik iddialarının bağımsız kuruluşlarca belgelenmesi zorunlu hale gelirken, belgesiz içerikler geçersiz sayılıyor ve plastik vergisi avantajı kaybediliyor.