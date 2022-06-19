Amerika ve Asya’da yeni hatlar açacağız

Türkiye'nin yurtdışındaki bayrak taşıyıcısı konumunda bulunan markası Türk Hava Yolları (THY), yurtdışında açtığı yeni hatlarla büyümesini sürdürüyor. Şirketin son olarak uçuş ağına dahil ettiği noktalardan biri de Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) en zengin ilk 10 şehri arasında yer alan Seattle oldu. THY'nin ABD'deki 12'nci destinasyonu olan hatta uçuşlar pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar olmak üzere haftada 4 gün karşılıklı olarak yapılacak. Hat açılışı dolayısıyla Seattle uçağında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Milletçe herkesin sahiplendiği Türkiye'nin en önemli markası THY'yi inşallah hep birlikte büyütmeye devam edeceğiz. Bu yıl çift haneli büyüme hedefimiz vardı, bütçenin üstüne çıkıyoruz. 2023'te de büyümemiz çift haneli olacak" dedi.Yakın zamanda Seattle'ın yanı sıra Buhara ve Tivat hatlarını da açtıkları bilgisini veren Bolat, "Amerika'da Detroit, Denver ve Orlando hatlarının yanı sıra Asya'da da yeni hat çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu. THY'nin yurtiçinin yanı sıra yurtdışında da yüksek bir taleple karşı karşıya olduğunu söyleyen Bolat, yeni uçakların filoya dahil olmasıyla birçok hatta frekansları artıracaklarını kaydetti. Bolat, şunları anlattı: "24 saatte içinde bulunduğumuz uçağın business class yolcusu doldu. Bu hatta büyük bir talep var. Kısa zamanda günlük uçuşa dönmeyi planlıyoruz. Uçuşları artıramamamızın en önemli nedeni geniş gövde uçağımızın olmaması. Yakın zamanda 6 adet Airbus A350 satın aldık. Geniş gövdeli uçaklarımızı artırmaya devam ediyoruz. Öte yandan A380'le ilgili hiçbir düşüncemiz yok, bedava verseler yine kullanmayız. Aynı şekilde 747-8'i de almam."Seattle hattıyla yolcuları İstanbul'a getirmek istediklerini söyleyen Ahmet Bolat, İstanbul'u öne çıkaran çalışmalara ağırlık verdiklerini anlattı. Aynı zamanda Hizmet İhracatçıları Birliği Başkanı olan Bolat, şu bilgileri verdi: "Türkiye'nin 225 milyar dolarlık ihracatının 55 milyar doları hizmet ihracatından geldi. THY olarak bu rakama 8 milyar dolar katkı verdik. 2022 sonunda katkımız 13 milyar dolara çıkıyor. Hedefimiz koordinasyonu artırarak bu yıl hizmet ihracatını 80 milyar dolara, 4 yılda da 110 milyar dolara çıkarmak." Bu yıl THY olarak 75.5 milyon yolcu taşımayı planladıklarını söyleyen Bolat, "İstanbul'a dönüşte ekranlardan stop-over programımızla ilgili bilgi vereceğiz. Yurtdışındaki ofislerimizde de tanıtım konusunda etkin çalışmalar yapacağız" dedi.SOHBET sırasında Anadolu Jet'te yaşanan yüksek talep artışına da dikkat çeken Bolat, filoyu yeni nesil uçaklarla güçlendirdiklerini söyledi. Peyderpey imaj değişikliği ve markalaşma çalışmalarına gidecekleri bilgisini veren Bolat, süreçle ilgili şunları anlattı: "Anadolu Jet'in rezervasyon sistemini TK'dan ayırmayı düşünüyoruz. Şu anda düşük maliyetli hatlara ürün veren firmalarla görüşüyoruz. Sistemin hantallaşmaması için Anadolu Jet'in şirketleşmesi daha mantıklı. Bütün stratejilerimizi buna göre kuruyoruz." Bolat, Turkish Cargo'nun şirketleşmesinin söz konusu olabileceğini söyledi.YAKIT konusunda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Bolat, "Çalışmalar biyoyakıtın çok kolay bir emtia olmadığını gösteriyor. Onun yerine başka neler olabilir onlara bakılıyor. Sistem, saldığınız gaz kadar başka bir şekilde onu dünyadan elde etmeye gidiyor. Hidrojenin de o kadar yakın olduğunu düşünmüyorum. Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte yürüttüğümüz yosundan yakıt elde etme konusundaki çalışmalar devam ediyor. Alternatif yakıtların kullanımının çok yakın olduğunu söyleyemeyiz" diye konuştu.AHMET Bolat, 377 uçaklık filosu ile 129 ülke ve 340 noktaya uçan THY'nin pilot ihtiyacına dikkat çekti. Taleplerde 2019'un üstüne çıkmalarına rağmen ekstra uçuş koyamadıklarını anlatan Bolat, hatta bazen uçuş kestiklerini belirtti. Türkiye'de ve dünyada gelecek üç yılda çok büyük bir pilot ihtiyacı olacağını söyleyen Bolat, şunları aktardı: "Çünkü bir pilotun yılda kullanılacağı saat sabit, bunu değiştiremezsiniz. Şu anda hala pilot arıyoruz, bunun için de bazı şartları değiştirdik. Kendimiz de pilot yetiştiriyoruz burada da kapasiteyi artırmayı düşünüyoruz. CPL lisanslı pilotları ne kadar kısa sürede sisteme katabiliriz, onu çalışıyoruz. Şu anda 400 yabancı pilotumuz var, 400 yerli pilot gelse hepsini alırız."BOLAT, başkanlığı döneminde odak noktalarından birinin de iştiraklerinin kârını artırmak olduğunu söyledi. Geçen yıl elde ettikleri 1.4 milyar dolarlık kâr içinde iştiraklerinin payının 130 milyon dolar olduğu bilgisini veren Bolat, "Hedefim iştiraklerimizin kârının ana şirketin kârının yarısına erişmesi. Öte yandan Turkish Technic, Turkish Ground Services'in dünya çapında bir şirket olması önemli, Do&Co zaten olmaya başladı. Şirketlerimizin dünya çapında büyümesiyle kâr içindeki paylarını yarı yarıya seviyesine getireceğiz. Bu en önemli imzalarımızdan biri olacak. Mesela bu kapsamda kabin, koltuk ve eğlence şirketimizi birleştirerek tek çatı altında topluyoruz" diye konuştu.