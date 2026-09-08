Anadolu Hayat Emeklilik’ten gençlere yönelik yeni BES kampanyası

Anadolu Hayat Emeklilik, gençlerin bireysel emeklilik sistemine ilgisini artırmak amacıyla "Türkiye'nin BES
Modellerini Arıyoruz" kampanyasını başlattı. Şirket, 1 milyonun üzerindeki BES ve OKS katılımcısı ve 300 milyar TL'yi aşan emeklilik fon büyüklüğüyle gençleri uzun vadeli tasarrufa yönlendirmeyi hedefliyor. "İyi Gelecek Üyeliği" iletişim yaklaşımının devamı olarak hazırlanan kampanya, model yarışmaları ile "BES Model" kavramını bir araya getiriyor. Üç reklam filminden oluşan çalışma, özellikle gençlerin bireysel emekliliği erken yaşta başlayan bir tasarruf ve yatırım aracı olarak görmesini amaçlıyor. Kampanyada gençlerin ve ailelerin farklı ihtiyaçlarına yönelik BES ürünleri de öne çıkarılıyor. BES Prime ve Geleceğe Yatırım ürünlerinin yanı sıra çocukların geleceği için uzun vadeli birikim yapılmasına imkân veren Çocuğum İçin BES de iletişimin parçası olarak konumlandırılıyor. Anadolu Hayat Emeklilik'in kampanyası, Türkiye'de bireysel emeklilik sisteminin ulaştığı büyüklüğün yanı sıra katılımcı profilindeki değişime de işaret ediyor. Gençlerin sisteme daha erken yaşlarda girmesi, uzun vadede birikim süresini ve oluşabilecek fon büyüklüğünü artıran temel unsurlar arasında yer alıyor. Şirket de bu doğrultuda dijital kanallar, farklı yaş ve gelir gruplarına göre oluşturulan emeklilik planları ve kampanyalarla BES tabanını genişletmeye çalışıyor. Yeni iletişim kampanyasıyla bireysel emekliliğin yalnızca emeklilik dönemine yönelik bir ürün değil, genç yaşlardan itibaren kullanılabilecek uzun vadeli birikim modeli olarak konumlandırılması hedefleniyor.