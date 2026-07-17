Anadolu Kaplanları torun arıyor

DEMOGRAFİK TEHLİKE DE VAR

Sanayideki dönüşüm yalnızca iş insanlarının gözlemleriyle sınırlı değil. Demografik veriler de aile şirketleri açısından yeni bir döneme işaret ediyor. Türkiye, tarihinin en düşük doğurganlık dönemini yaşıyor. TÜİK verilerine göre toplam doğurganlık hızı 2025 yılında 1.36 çocuğa gerileyerek nüfusun kendini yenileme eşiği olan 2.1'in oldukça altında kaldı. Birleşmiş Milletler ve TÜİK projeksiyonları, çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki payının gelecek yıllarda daha da gerileyebileceğini gösteriyor. Daha az çocuk, aile şirketleri açısından doğal olarak daha dar bir halef havuzu anlamına geliyor. Ancak sorun yalnızca sayıdan ibaret değil. Yeni neslin eğitim düzeyi, yaşam beklentileri, meslek tercihleri ve dünyaya bakışı da geçmiş kuşaklardan farklılaşıyor. Birinci kuşak için fabrika, ailenin hayatta kalma mücadelesiydi. İkinci kuşak için büyütülmesi gereken bir mirastı. Üçüncü ve dördüncü kuşak içinse önlerindeki çok sayıda kariyer seçeneğinden yalnızca biri haline geldi.