Anadolu Sigorta’dan Haliç’te koşu

Anadolu Sigorta, ilk kez düzenleyeceği Bir Adım Daha Koşusu'nu 20 Eylül Pazar günü İstanbul Haliç'te gerçekleştirecek. İstanbul Maratonu için kriter koşusu niteliğindeki organizasyonda sporcular 5 ve 10 kilometrelik iki ayrı parkurda yarışacak. Saat 09.00'da başlayacak koşuya 16 yaş ve üzerindeki sporcular katılabilecek. Balat Vapur İskelesi önünden başlayacak 5 kilometrelik parkur, Ayvansaray Caddesi üzerinden Unkapanı Atatürk Köprüsü ile Refik Saydam Caddesi kesişimindeki dönüş noktasına ulaştıktan sonra yine Balat Vapur İskelesi'nde sona erecek. 10 kilometre kategorisine katılan sporcular ise aynı parkuru iki kez koşacak. Genel klasmanın yanı sıra gençler ve farklı yaş gruplarında kadın ve erkek sporcular için ayrı klasmanların oluşturulacağı yarışta, parkuru tamamlayan tüm katılımcılara hatıra madalyası verilecek. Organizasyonda zaman ölçüm hizmetinin yanı sıra yarış paketi, sporcu çantası, su istasyonları ve yarış sonrası ikramlar da sunulacak. Kayıtlar 16 Eylül'e kadar devam edecek, kontenjanın daha önce dolması durumunda başvurular erken kapatılacak. Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Aydın Bozdemir, şirketin daha önce Türkiye'de birçok koşu etkinliğine sponsor olduğunu belirterek, Bir Adım Daha'nın tamamen Anadolu Sigorta tarafından düzenlenen ilk koşu olduğunu söyledi. Bozdemir, organizasyonla birlikte spor yapan ve deneyimlerini paylaşan kalıcı bir koşu topluluğunun oluşmasına katkı sağlamayı amaçladıklarını ifade etti. Anadolu Sigorta organizasyonu yapay zekâ teknolojilerinden yararlanılarak hazırlanan bir filmle de duyurdu. Filmde koşmaya başlayan bir karakterin attığı her adımda kendisinin daha iyi halleriyle karşılaşması üzerinden koşunun fiziksel ve zihinsel etkileri anlatılıyor.

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