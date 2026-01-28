Anadolu Sigorta’nın mini onarım ortağı Auto King oldu

Auto King Oto Servis, sigorta sektöründeki iş birlikleri kapsamında, yeni dönemde Anadolu Sigorta'nın mini onarım hizmetlerinde çözüm ortağı oldu. Yapılan anlaşma kapsamında Anadolu Sigorta müşterileri, mini onarım hizmetlerinden Auto King Oto Servis aracılığıyla yararlanabilecek. Uygulamanın, sigortalı araçlarda meydana gelen küçük ölçekli hasarların onarım süreçlerini kapsadığı bildirildi. Anlaşma kapsamında, Anadolu Sigorta'nın sigortalı müşterileri, hasar dosyası açılmasına gerek duyulmayan mini onarım işlemleri için Auto King servis noktalarına yönlendirilecek. Uygulamanın, onarım sürelerinin kısaltılması ve maliyet yönetimine katkı sunması amaçlanıyor. İş birliğine ilişkin değerlendirmede bulunan Auto King Genel Müdürü Serkan Süer, sigorta sektörüyle yürütülen çözüm ortaklıklarının kapsamının genişlediğini ve bu iş birliğiyle mini onarım hizmetlerinin daha geniş bir sigortalı kitlesine sunulacağını belirtti. Mini onarım uygulaması; araçlarda meydana gelen küçük çaplı hasarların, parça değişimine gerek duyulmadan onarılmasını kapsıyor.