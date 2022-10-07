Anadolu’nun çocukları ihracatta

Türkiye'nin üretim ve ihracat ağırlıklı yeni ekonomi modeli, meslek liselerinin de ana stratejisi oldu. Meslek liselerinden elde edilen gelir milyarlarca liraya ulaşırken Millî Eğitim Bakanlığı'nın meslek liselerine imalat yetkisi vermesinin ardından okullar ürettikleri ürünleri yurtdışına ihraç etmeye de başladı.Sanayileşen okullar ülke ekonomisine katkı sağlamakla kalmıyor piyasaya donanımlı ustalar ve kalifiye elemanlar da yetiştiriyor. Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Şırnak'ın sembolü haline gelen "Nuh'un Gemisi" maketini, Şırnak Nazmiye Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şal şepik kumaşını Irak'a ihraç ediyor. Konya Mehmet Tuza PakPen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ise güneş enerjisi ile çalışan Kompost makinesini seri üretip 81 ildeki okullara, özel sektöre, üniversitelere satıyor. Şırnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bölgesinde adından sıkça söz ettiren okullardan. Okul, bölgedeki okullar için masa, sıra, kütüphane ve dolap üretimi yaparak döner sermaye kapsamında gelir elde ederken, hediye satışı yapan mağazalara da 'Nuh'un Gemisi' maketini üretiyor. Projedeki mobilya ve iç mekân tasarımı bölümü öğrencileri çalışma saatlerine göre hem emeklerinin karşılığını alıyor hem de el yeteneklerini geliştiriyor. Piyasaya 500 TL'ye satılan maketleri okul 240 TL'ye veriyor. 2 hafta önce maketleri ihraç etmeye başlayan okul ilk ihracatından 2.000 dolar kazandı.Şırnak Nazmiye Demirel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi keçi tiftiğinden dokunan şal şepik kumaşını Irak'a ihraç ediyor. Kumaşın Irak'ta metresi 70 dolar. Lise kumaşı Irak'a metresi 35 dolardan satıyor. Okul yetkilileri, "Iraklılar Türk malını çok seviyor. Dünyada İtalya'dan kumaş almak nasıl prestijli ise Iraklılar için de Türkiye'den almak aynı şey" diyor.KONYA Mehmet Tuza Pakpen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri evsel, bitkisel ve hayvansal atıkların organik gübreye dönüşmesini sağlayan güneş enerjisi ile çalışan kompost makinesinin seri üretimini yapıyor. Tekirdağ-BOTAŞ, Konya OSB, Konya Teknik Üniversitesi, Konya Karatay Üniversitesi, Konya Sanayi Odası makineyi satın alan yerlerden bazıları. Okul, Norveç, Romanya ve Makedonya'ya Pak- Solar'ı ihraç etmeye hazırlanıyor.