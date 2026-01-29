Anadolu’nun dijital girişimci kuşağına yatırım

ÇİMKO, UNICEF iş birliğiyle Güneydoğu Anadolu'daki çocukların dijital becerilerini güçlendirmeyi hedefleyen MakerUp Programı'na destek veriyor. Üç yıl sürecek programla her yıl 5 bin çocuğun teknolojiye eşit erişimi ve üretken dijital yetkinlikler kazanması amaçlanıyor. 7–14 yaş arası çocuklara yönelik programda robotik, kodlama, 3D modelleme ve IoT eğitimleri verilirken; problem çözme, takım çalışması ve proje geliştirme gibi beceriler de destekleniyor. Program, çocukları yalnızca teknoloji kullanan değil, üreten bireyler olarak geleceğe hazırlamayı hedefliyor.