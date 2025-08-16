Anadolu’nun kalbine dev havalimanı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yozgat'ın merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Deremumlu-Fakıbeyli köyü mevkisinde yapımı süren havalimanı inşaatında incelemede bulundu. Yozgat Havalimanı'ndaki çalışmaların artık finale doğru gelen bir iş olduğunu söyleyen Uraloğlu, "Yılda 2 milyon yolcuya hizmet edecek 20 bin metrekarelik bir terminal alanı inşa ediyoruz. İnşallah önümüzdeki sene, yıl sonuna kalmadan havalimanımızı açarak Yozgat'ın ve bölgenin kullanımına sunmuş olacağız. Burası geniş gövdeli uçakların da inebileceği bir havalimanı" dedi.

GENİŞ GÖVDELİ UÇAK

Zaman zaman öngörülmeyen bazı problemlerle karşılaştıklarını anlatan Uraloğlu, "Hiç suyun olmadığını düşündüğümüz zeminde bazı zemin problemleriyle karşılaştık. Bu sorunların çözülmesi zaman aldı. Bu sürede havalimanını Akdağmadeni, Sorgun ve Alaca ilçelerine bağlayacak yolu bitirerek hizmete açmış olduk" ifadelerini kullandı. Havalimanı hakkında da bilgi veren Uraloğlu, şöyle konuştu: "Buradaki durumumuz 2 bin 600 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde bir pist inşaatını bitirdik. Burası geniş gövdeli uçakların da inebileceği bir havalimanı. Etrafta yaklaşık 10 kilometrelik servis ve güvenlik yolunu bitirerek kullanıma açtık. Yine 300 metreye 120 metrelik bir apronu bitirdik. 265 metrelik bir taksi yolunu beraberinde bitirmiş olduk. Yılda 2 milyon yolcuya hizmet edecek 20 bin metrekarelik bir terminal alanının halihazırda içerisindeyiz. Çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah yıl sonuna kadar çatısını kapatacağız ve çalışmalarımızı kış şartlarında da devam ettireceğiz. 32 bin metrekare bir kapalı alan elde etmiş olacağız."