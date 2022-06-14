Anamur-Girne arası 30 dakikaya düşecek

KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'yla makamında yaptığımız görüşmede, Girne- Anamur arasında turizm başta olmak üzere sosyal ekonomik ve kültürel bir köprü kurmak istediklerini söyleyen bakan, bu konuda yaptığı çalışmaların sürdürüldügünü ve Anamur'da tamamlanan iskelenin açılışını ve faaliyete geçmesini beklediklerini belirtti.Bakan Arıklı, deniz yollarına büyük önem verdiklerini ancak, uzun zamandır Anamur'a sefer koyamadıklarını, bu adımı kısa süre içinde atmak istedikleri mesajını verdi.

Bakan Arıklı "Kıbrıs Türk Denizcilik İşletmeleri Ltd. Şti. uzun zamandır atıl vaziyetteydi. Ada ülkesiyiz ve Devletimizin bir denizcilik politikası gerektigi gibi sürdürelemiyordu. Ulaşımda yelpazeyi genişletemedik ve uzun zamandan beri bunun sıkıntısını yaşıyorduk, KKTC'ye uçak fiyatlarının yüksekliği giderek artıyor, bundan da ada turizmi ve binlerce üniversite ögrencisi etkileniyor, bu nedenle Denizcilik şirketimiz KKTC'ye ulaşımda yeni yollar açılması konusunda proje geliştiriyor" şeklinde konuştu.

Anamur İskelesi'nin açılmasına paralel olarak,KKTC'den Anamur'a kuracağımız deniz uçağı, Roro taşımacılığı ve Deniz otobüsleriyle Mersin, Silifke, Alanya ve Antalya'ya da deniz otobüslerinin konulmasını hedeflediklerini, belirterek hedefleri arasında RO-RO taşımacılığın bulunduğunu sözlerine ekledi.