Ankara-İstanbul arası 30 dakika kısalacak! Bakan Uraloğlu 250 km/s hıza ulaşacak YHT için tarih verdi

ANKARA-İSTANBUL HATTINDA 250 KİLOMETRE HIZ

Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın Eskişehir-İstanbul kesiminde işletmeyi olumsuz etkileyen üç kritik darboğaz bulunduğunu hatırlatan Uraloğlu, bunlardan 12 kilometrelik Doğançay Ripajı-1 kesiminin 2022 yılında hizmete alındığını söyledi.

T26 Tüneli ile Doğançay Ripajı-2 varyantında çalışmaların sürdüğünü belirten Uraloğlu, "T26 Tünelimiz, 5 bin 587 metre uzunluğunda, Alifuatpaşa-Arifiye kesiminde yüksek hızlı tren hattının tamamında 250 kilometre hıza ulaşmamızı sağlayacak önemli bölüm. Mevcut durumda 9,2 kilometrelik konvansiyonel hatta 55 kilometrelik hızla seyahat edilebiliyor. Proje kapsamında inşa ettiğimiz 8 kilometrelik yeni hatla bu kesimi devreden çıkarmış olacağız." dedi.

T26 TÜNELİ 2027'NİN İLK YARISINDA TAMAMLANACAK

Tünelde kazı çalışmalarının tamamlandığını aktaran Uraloğlu, "Üstyapı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarımıza ise devam ediyoruz. 2027'nin ilk yarısında bunu bitirmiş olacağız. Böylece 20 dakika olan seyahat süresini 9 dakikaya indireceğiz." diye konuştu.

ANKARA-İSTANBUL SEYAHAT SÜRESİ 4 SAATİN ALTINA İNECEK

Doğançay Ripajı-2 Projesi'nde de çalışmaların sürdüğünü belirten Uraloğlu, bu bölümün tamamlanmasıyla önemli bir zaman tasarrufu sağlanacağını söyledi.

Uraloğlu, "Burası bittiğinde 23 dakikalık seyahat süresi 4 dakikaya inecek. Buraları bitirdiğimizde hatta kesintisiz 250 kilometre hıza ulaşmış olacağız. Böylece 30 dakikalık kısalma süresiyle Ankara-İstanbul arasındaki süreyi 4 saatin altına indirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör