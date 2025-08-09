Ankara-İzmir YHT ile yol 3.5 saate düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi'ni yerinde inceledi. Hattın toplam 505 kilometre uzunluğunda bir kalkınma köprüsü olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, "Ankara-İzmir arası demiryolu ile 14 saat karayoluyla ise 7 saat olan seyahat süresi ise 3.5 saate düşecek. Hattımız tamamlandığında yılda yaklaşık 13.3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşıyacağımızı öngörüyoruz" dedi.Ulaşımın, bir milletin kalkınma, birlik ve kültür yolculuğunun anahtarı olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, demiryollarının ise bu yolculuğun güçlü, çevreci ve ekonomik rotalarından biri olduğunu söyledi. Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın, Ankara-Banaz, Banaz-Sahilli ve Salihli-İzmir kesimleriyle toplam 505 kilometre uzunluğunda bir kalkınma köprüsü olduğunu dile getiren Uraloğlu, şunları kaydetti: "Projemiz kapsamında Emirdağ, Afyonkarahisar, Uşak, Alaşehir, Salihli, Manisa, Muradiye, Ayvacık, Emiralem ve Menemen İstasyonları olacak şekilde 10 istasyon tasarladık. 40.9 kilometre uzunluğunda 49 tünel, 25.5 kilometre uzunluğunda 67 viyadük, 81 köprü, 781 menfez ve 177 üstgeçit ile 244 adet altgeçit inşa ediyoruz."