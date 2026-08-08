Ankara’da ulaşımı rahatlatacak proje! Bakan Uraloğlu 82 kilometrelik bölünmüş yol için tarih verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'nın Haymana ilçesinde ulaşım ve iletişim altyapısını yakından ilgilendiren iki önemli müjde verdi.

Polatlı-Haymana-Konya Bağlantı Yolu projesi kapsamında Polatlı ile Haymana arasındaki güzergahın bölünmüş yol olarak inşa edileceğini belirten Uraloğlu, çalışmaların çok kısa süre içerisinde sahada başlayacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, ilçedeki mobil şebeke ve altyapı sorunlarının da tamamen çözüme kavuşturulacağını bildirdi.

POLATLI-HAYMANA ARASINDA BÖLÜNMÜŞ YOL ÇALIŞMASI BAŞLIYOR

Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve AK Parti Haymana İlçe Başkanı Emre Avcı'nın geçtiğimiz günlerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Bakan Uraloğlu Haymana'ya geldi.

AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan ile birlikte ilçeyi ziyaret eden Uraloğlu, ilk olarak AK Parti Haymana İlçe Başkanlığı'nda İlçe Başkanı Emre Avcı ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulunan Uraloğlu, teşkilatların milletle kurulan bağın en sağlam teminatı olduğunu belirterek, "AK Parti Haymana İlçe Başkanlığımızı ziyaret ederek Başkanımız Emre Avcı ve kıymetli teşkilat mensuplarımızla bir araya geldik. Milletimizle kurduğumuz güçlü bağın en büyük teminatı, aynı hedefe inanan, aynı istikamette yürüyen teşkilatlarımızdır. Birlikten aldığımız güçle, Türkiye Yüzyılı'nı eserlerimizle inşa etmeye devam edeceğiz" dedi.

Haymanalıların merakla beklediği ulaşım projesinin detaylarını da paylaşan Uraloğlu, toplam 82 kilometrelik Polatlı-Haymana-Konya Bağlantı Yolu projesinin hayata geçirileceğini açıkladı.

HAYMANA-KONYA HATTI DA BÖLÜNMÜŞ YOLA DÖNÜŞECEK

Projenin ilk aşamasında Polatlı ile Haymana arasındaki güzergah bölünmüş yol olarak inşa edilecek. Bakan Uraloğlu, çalışmaların çok kısa bir süre içerisinde sahada başlayacağını belirtti.

Polatlı-Haymana etabının tamamlanmasının ardından Haymana'dan Konya makasına kadar uzanan hattın da bölünmüş yol standartlarına kavuşturulması için projelendirme yapılacak.

Hayata geçirilecek ulaşım yatırımıyla güzergahın ulaşım güvenliğinin artırılması ve Haymana'nın bölgesel bağlantılarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

HAYMANA'DA ŞEBEKE SORUNU DA ÇÖZÜLECEK

Bakan Uraloğlu, ulaşım yatırımlarının yanı sıra Haymana'daki iletişim altyapısıyla ilgili sorunların da giderileceğini açıkladı.

İlçe genelinde mobil şebeke çekim sorunlarının yaşandığı bölgelerde gerekli düzenlemelerin hızla yapılacağını belirten Uraloğlu, mobil kapsama alanının genişletileceğini ve iletişim altyapısının güçlendirileceğini ifade etti.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör