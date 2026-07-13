Ankara’dan Rotterdam’a direkt uçuşlar 15 Temmuz’da başlıyor!

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni hatla şirket, bu yaz Ankara'dan 14 dış hat destinasyonuna direkt uçuş imkanı sunuyor.

Ankara'dan Rotterdam'a ilk sefer, 15 Temmuz'da gerçekleştirilecek. Hollanda'nın ikinci büyük kenti ve Avrupa'nın en önemli ticaret ve lojistik merkezlerinden biri olan Rotterdam, aynı zamanda zengin kültürel yaşamı ve modern şehir yapısıyla öne çıkıyor. Yaz sezonu boyunca karşılıklı seferler, çarşamba günleri haftada bir kez düzenlenecek.

Yaz programı kapsamında Ankara'dan Hollanda'nın başkenti Amsterdam, Almanya'nın başkenti Berlin, Belçika'nın başkenti Brüksel, Almanya'nın Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Stuttgart ve Münih şehirleri, İsveç'in başkenti Stockholm, Avusturya'nın başkenti Viyana ve İsviçre'nin Zürih kentine direkt seferler sunan SunExpress, uçuş ağına Rotterdam'ı da ekleyerek, başkentten hizmet verdiği uluslararası destinasyon sayısını 14'e çıkardı.

Yaz sezonu boyunca gerçekleştirilecek aktarmasız seferler, aile ve arkadaş ziyaretleri ile iş ve turistik seyahatlerde yolculara kolay, hızlı ve konforlu bir ulaşım seçeneği sağlayacak.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör