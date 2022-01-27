“Ankara’nın yeni havası” Cubes Ankara

Vakıfbank ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) iştiraki olan Vakıf GYO'nun en değerli projelerinden biri olan Cubes Ankara, Ankara'nın yeni cazibe merkezi Çukurambar'da ve yatırım potansiyeli son derece yüksek bir bölgede yer alıyor. Toplam 217 bin metrekare inşaat alanı üzerine kurulu projede yaşamın 2023'te başlaması planlıyor.

YATIRIM DEĞERİ YÜKSEK



Cubes Ankara; farklı ihtiyaçlara uygun olarak tasarlanan konut, ofis, ticari ve sosyal yaşam alanlarından oluşuyor. Proje 1+1'den, 6+1'e kadar değişen konut tiplerinin yanı sıra, farklı ofis seçenekleri, kat arasında yer alan gökyüzü koşu parkuru, çatı katına konumlanan yüzme havuzuyla da dikkat çekiyor.

Cubes Ankara ile kaliteli ve vizyon sahibi projelerine bir yenisini daha ekleyen Vakıf GYO, Ankara'da kültür, sanat, alışveriş ve gösteri merkezlerinin de yer alacağı 217bin m2 kapalı inşaat alanına sahip konut, ofis, ticari ve sosyal donatı alanlarından oluşan ayrıcalıklarla dolu bir yaşamı hayata geçiriyor.

İçerisinde yer alan sosyal aktivite alanlarının yanı sıra kat bahçesi donanımlı bağımsız bölümleri, toplantı ve konferans salonları ile ev ve iş yaşamının ihtiyaç duyacağı her şeyi bir arada sunacak niteliğe sahip Cubes Ankara, yaşamı 7/24 kolaylaştırmak üzere tasarlanmıştır.

ANKARA'NIN SOSYAL YAŞAMINA DİNAMİZM GETİRECEK

Vakıf GYO olarak geleneğin gücü ile geleceğin yaşam alanlarını inşa ettiklerini belirten Vakıf GYO Genel Müdürü Onur İncehasan, "Sektörümüzün örnek kuruluşu olma hedefiyle projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Vakıf GYO'nun Başkentimiz Ankara'da hayata geçirdiğimiz Cubes Ankara'yı sadece bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarına da cevap verecek unsurlarla tasarladık. Cubes Ankara projesinin şirketimiz portföyüne dâhil olduğu günden itibaren, titiz bir şekilde yürüttüğümüz çalışmalarla 2021 yılının Ağustos ayının başında inşaat uygulama sürecini başlattık. Çukurambar'ın değişen ve gelişen çehresine uygun fiziksel ve sosyal unsurlara sahip yatırımımız, sadece proje içerisinde yaşayanlara değil, çevresine de sosyal ve kültürel yönden hizmet verecek nitelikte" dedi.

Onur İncehasan, yeni projeler geliştirirken hem Türkiye hem de dünyadaki kentsel ihtiyaçları göz önüne aldıklarını da söyledi. Şehir merkezinde oldukça dinamik bir bölge olan Çukurambar'ın yatırım değeri açısından da büyük potansiyel taşıdığına dikkat çeken İncehasan, "Cubes Ankara, lokasyon avantajı ve yenilikçi tasarımıyla, tamamlandığında bölgenin alışveriş ve yeme-içme merkezi haline dönüşecek. 7/24 yaşayan, kendinden bahsettiren dinamik bir yapıya sahip bir projeden söz ediyoruz. 2023 yılında tamamlama hedefinde olduğumuz projemize gösterilen ilgiden oldukça memnunuz. Projemizin sanatsal aktivitelere ev sahipliği yapacak gösteri merkezi, yüzme havuzu, spor, gurme ve alışveriş alanları ile şehrin dinamik yaşamına da ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

İŞİNİZE KEYİF KATACAK OFİSLER

Cubes Ankara, modern ve ferah ofis alanları, çalışma ortamını daha verimli kılan tasarım anlayışı, geniş

otoparkı ve şehir manzaralı kat bahçeleriyle işinize keyif ve konfor katacak onlarca detaya sahip. Açık havada toplantılarınızı yapabileceğiniz kat bahçeleri, yoğun iş temponuzda kısa bir mola verebileceğiniz cafe ve restoran alanları, Cubes Ankara'nin iş yaşamınıza sunduğu ayrıcalıklardan sadece birkaçı. Cubes Ankara, iş hayatının profesyonelliğine ve yaşam alanlarının mahremiyetine özen gösteren bir anlayışla tasarlandı.

HUZURUNUZ VE RAHATINIZ İÇİN HER DETAY DÜŞÜNÜLDÜ

Satılabilir ve kiralanabilir nitelikteki ofis, restoran, kafe, alışveriş alanlarıyla 7/24 her türlü ihtiyaca karşılık vermeyi hedefleyen Cubes Ankara, kentin merkez noktalarına dakikalar içerisinde ulaşabilme imkânı sunuyor. Yeşilden vazgeçemeyenler için kat bahçeleri, teraslar ve ortak alanların da sunulduğu Cubes Ankara, çocuklara, evcil hayvanlara, doğaya ve engellilere dost bir proje olarak öne çıkıyor. Doğa dostu malzemelerle tasarlanan Cubes Ankara projesi, enerji tasarrufu, geri dönüşümü ön planda tutan sistemi, dünya standartlarındaki dış cephesi ve mimari çözümleri ile sürdürülebilirliğe de katkı sağlayacak.