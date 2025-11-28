Anneler hesapları kontrol edin! Doğum yardımı ödemeleri yatırılmaya başlandı

637 BİN ANNENİN HESABINA PARALAR YATIRILDI

Aile Yılı'nda vatandaşlara verilen önemli desteklerden birinin doğum yardımları olduğunu belirten Göktaş, "Bu kapsamda kasım ayı doğum yardımı ödemelerini bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırdık. Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 637 bin annenin hesabına 7,2 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Bakanlık olarak aile olmayı teşvik eden, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIYOR?

Göktaş, doğum yardımı ödemelerinin çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz olarak devam edeceğini hatırlattı. Doğum yardımına başvuruların e-Devlet ve 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması üzerinden alındığını kaydeden Göktaş, başvurusu onaylanan ailelerin doğum yardımlarının yatırıldığı bilgisine 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması aracılığıyla da ulaşılabileceğini bildirdi.