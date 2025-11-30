Antalya güvenli bir liman

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, dünyada ekonomik durgunluk, savaş ortamları ve belirsizlikler yaşanırken, Antalya'nın "güvenli bir liman" olarak misafir ağırlamaya devam ettiğini söyledi. Bunun bir başarı olduğunun altını çizen Kavaloğlu, "Dünyanın en özel coğrafyasında turizm yapıyoruz. Jeopolitik gelişmelerden etkilenmemize rağmen, turizm tüm paydaşlarıyla son derece dirayetli bir sektör" dedi. 2025 sezonuna güçlü bir başlangıç yaptıklarını aktaran Kavaloğlu, "Özellikle ilkbahar döneminde birçok pazardan talep artışı öngörüyorduk. Ancak bazı kaynak pazarlarda bu artış beklentilerimizin bir miktar altında seyretti. Yaz aylarının ortasında fiyat hassasiyetinin etkisiyle kısa süreli bir yavaşlama yaşansa da sezonun ikinci yarısında belirgin bir toparlanma gerçekleşti" diye konuştu."İklim şartlarının elverişli seyretmesiyle birlikte, şu anda sanki yüksek sezon hâlâ devam ediyormuş gibi bir turist yoğunluğu yaşıyoruz" diyen Kavaloğlu, özellikle yabancı turistlerin ağırlıkta olduğunu kaydetti. Bu dönemde iç pazara kıyasla yabancı misafirlerin oranının daha yüksek olduğunu anlatan Kavaloğlu, Rusya, Almanya, İngiltere ve Polonya pazarlarının başı çektiğini ifade etti. Kavaloğlu, "Eylül ayını yüksek dolulukla kapattık, ekim ayı da oldukça iyi gitti. Almanya, Hollanda, Belçika ve İngiltere pazarlarından rezervasyonların devam ettiğini gözlemliyoruz. Bu tablo, turizm sezonunun kasım sonuna kadar uzayacağını gösteriyor. Antalya, her koşulda güçlü bir destinasyon olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Misafir memnuniyetine dayalı hizmet anlayışımız ve sektör paydaşlarımızın uyumlu çalışması sayesinde turizmde istikrarı koruyoruz. Genel tabloya baktığımızda, hem Antalya özelinde hem de Türkiye genelinde hedeflerimize oldukça yakın bir sezon geçirdik" şeklinde konuştu.2026 sezonu için ilk sinyallerin umut verici olduğunu anlatan Kaan Kavaloğlu, şu bilgileri paylaştı: "Erken rezervasyonlarda geçen yıla göre artış var. Avrupa'da istikrarlı bir talep eğrisinin süreceğini öngörüyoruz, İngiltere Almanya, Polonya gibi büyük hacimli kaynak pazarlarda büyüme eğilimi devam ediyor. İç pazarda ise satın alma davranışlarının daha planlı ve erken rezervasyon odaklı hale geldiğini görüyoruz. 2026'da sürdürülebilir fiyat politikası, hizmet kalitesi ve pazar çeşitliliği belirleyici olacak."Sabah Gazetesi'nin 40. Yaşını kutlayan Kavaloğlu, "Sabah, Türk medyasının köklü ve güvenilir yayın organlarından biri olarak turizm sektörünün her dönem yanında oldu. Gerek sektörel haberleriyle gerekse turizmin ülke ekonomisindeki stratejik önemini vurgulayan yayınlarıyla büyük bir fark yarattı. Bizler de bu 40 yıllık süreçte aynı vizyonla çalıştık; ülkemizin turizmdeki başarısının medya aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşmasından her zaman gurur duyduk" şeklinde konuştu.