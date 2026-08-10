Antalya halk plajları iki milyonu aşkın ziyaretçiyle dolup taştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Ücretsiz Girişli Halk Plajları Projesi, Türkiye'nin önde gelen kıyı destinasyonlarında vatandaşlara ve turistlere güvenli, konforlu ve yüksek standartlarda plaj hizmeti sunmaya devam ediyor.

Antalya'da hizmet veren Beldibi-1 Bahçecik Halk Plajı, Beldibi-3 Çifteçeşmeler Halk Plajı, Belek Halk Plajı, Ilıca Halk Plajı, Kadriye Halk Plajı, Kemer Çamyuva Halk Plajı, Küçük Çaltıcak Halk Plajı, Lara Halk Plajı, Manavgat Halk Plajı, Side Halk Plajı, Sorgun Halk Plajı ve Tekirova Halk Plajı; temiz denizi, şezlong ve şemsiye hizmeti ile ekonomik ve lezzetli yemek seçenekleri sunan menüleriyle en yoğun ilgi gören destinasyonlar arasında yerini aldı. 2026 yaz sezonunda Lara'dan Kemer'e, Belek'ten Manavgat'a uzanan ve Akdeniz'in en özel mavi tonlarını halkla buluşturan plajlar, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi oldu.

TEMMUZ SONU İTİBARİYLA 3 MİLYONA YAKIN ZİYARETÇİ

Ücretsiz Girişli Halk Plajları Projesi kapsamında 31 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı halk plajları toplam 2.989.123 ziyaretçiyi ağırladı. Bu ziyaretlerin 2.092.386'sı Antalya'daki halk plajlarında, 896.737'si ise Ege Bölgesi'nde hizmet veren halk plajlarında gerçekleşti.

Veriler, Antalya'daki ücretsiz girişli halk plajlarının 2026 yaz sezonunda en yoğun ilgi gören destinasyonlar arasında yer almaya devam ettiğini ortaya koyarken, yerli ve yabancı tatilcilerin ücretsiz, kaliteli ve erişilebilir plaj hizmetlerine gösterdiği yoğun ilgiyi de gözler önüne serdi.

PROJEYLE BİRLİKTE TÜRKİYE KIYILARINDA HALK PLAJLARI SAYISI 23'E YÜKSELECEK

Türkiye'nin eşsiz kıyılarında vatandaşlara ücretsiz girişli deniz keyfi sunan halk plajları, bugün 20 noktada hizmet veriyor. Ücretsiz Halk Plajları Projesi kapsamında Antalya, Muğla ve İzmir'in farklı bölgelerinde vatandaşlara konforlu ve erişilebilir plaj imkanı sunuluyor. Bodrum'dan Lara'ya, Çeşme'den Marmaris'e uzanan geniş hizmet ağıyla dikkat çeken halk plajları, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Yıl sonu itibariyla ise Sinop Abalı, Samsun Yakakent ve Bitlis Adilcevaz'da planlanan 3 yeni plaj tatilcilerin yeni gözdesi olacak. Halk Plajları, Türkiye'nin masmavi denizlerini farklı bölgelerde halkla buluşturmaya devam edecek.

Haber Girişi Sevde Demir - Editör