Antalya Havalimanı’nda 5 ayda 9,1 milyon yolcuya hizmet verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Antalya Havalimanı'nın mayıs ayı ile ocak-mayıs dönemine ilişkin uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, yılın ilk 5 ayında havalimanını kullanan yolcu sayısı 9 milyon 169 bin 801'e ulaştı.

MAYISTA 3,7 MİLYON YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

DHMİ verilerine göre Antalya Havalimanı'nda mayıs ayında toplam 3 milyon 712 bin 219 yolcuya hizmet verildi. Aynı dönemde havalimanında iniş-kalkış yapan uçak sayısı 22 bin 557 olurken, kargo, posta ve bagajdan oluşan yük trafiği 46 bin 479 ton olarak kaydedildi.

5 AYDA 62 BİNİ AŞKIN UÇAK TRAFİĞİ

Ocak-mayıs döneminde ise Antalya Havalimanı'nda toplam yolcu sayısı 9 milyon 169 bin 801'e ulaştı. Aynı dönemde uçak trafiği 62 bin 604, yük trafiği ise 110 bin 175 ton olarak gerçekleşti.

TURİZM SEZONU HAREKETLİ BAŞLADI

Açıklanan veriler, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte Antalya Havalimanı'nda yolcu ve uçak trafiğinin hız kazandığını ortaya koyarken, turizm hareketliliğinin hava ulaşımına güçlü şekilde yansıdığını gösterdi.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör