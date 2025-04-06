Antalya kapasitesini üç katına çıkarıyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 12 Nisan'da hizmete açılacak Antalya Havalimanı'ndaki yeni terminal binalarının kapasiteyi artıracağına işaret ederek, "Böylelikle havalimanımızın yıllık yolcu kapasitesini 35 milyondan 82 milyona yükseltiyoruz" ifadesini kullandı. Çalışmalar kapsamında 108 olan uçak park pozisyonunun, yeni apron sahalarıyla 176'ya çıkarıldığını aktaran Uraloğlu, mevcut VIP terminalinin 690 metrekareden 2 bin metrekareye, genel havacılık terminalinin 1.200 metrekareden 2 bin 800 metrekareye genişletildiğini belirtti. Uraloğlu, yeni yapılan 2 bin metrekarelik Devlet Konuk Evi ile 5 bin metrekarelik Devlet Hava Meydanları İşletmesi Hizmet Binası ve lojmanlarının hizmet verdiğini ifade etti. Çalışmalarda sona geldiklerine işaret eden Uraloğlu, "Mevcut 90 bin 143 metrekarelik dış hatlar terminalini 224 bin metrekareye, 36 bin 859 metrekare olan iç hatlar terminalini de 75 bin metrekareye çıkarıyoruz" dedi.