Antalya ve Muğla’da otel fiyatları düşüyor

Financial Times, Orta Doğu'daki savaşın yarattığı endişe ve turistlerin tatil rezervasyonlarını son dakikaya bırakması nedeniyle Türkiye ve Kıbrıs'taki sahil destinasyonlarında otel fiyatlarının gerilediğine dikkat çekti. Antalya'da ağustos-ekim dönemi için ilan edilen konaklama fiyatları yıllık bazda yüzde 5, Bodrum, Marmaris ve Dalaman gibi önemli turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'da ise düşüş yüzde 8'e ulaştı. İstanbul'da ise aynı dönemde konaklama fiyatları yüzde 5 arttı. Kıbrıs'ta otel fiyatları yüzde 4 gerilerken, geçen yıl güçlü bir büyüme kaydeden Mısır'da düşüş yüzde 10 oldu. Buna karşılık Yunan adaları ile İtalya, İspanya ve Hırvatistan'daki sahil destinasyonlarında fiyatlar genel olarak geçen yılki seviyelerini korudu veya yükseldi.

SON DAKİKAYA KALDI

Orta Doğu'daki savaş, özellikle Türkiye gibi bölgeye coğrafi olarak yakın görülen destinasyonlarda turistlerin tatil kararlarını ertelemesine yol açtı. Havayolları, tur operatörleri ve oteller, rezervasyonların seyahat tarihine çok kısa süre kala yapılması nedeniyle talebi ve gelirleri önceden öngörmekte zorlanıyor. İngiltere merkezli tur operatörü On The Beach, bazı turistlerin Türkiye yerine İspanya gibi destinasyonları tercih ettiğini açıkladı. Jet2 CEO'su Steve Heapy de Türkiye ve Kıbrıs'ın İran'dan 2 bin kilometreden fazla uzakta olmasına rağmen harita üzerindeki konumları nedeniyle çatışma bölgesine daha yakın algılandığını söyledi. Heapy, bu durumun yılın ilk dönemlerinde rezervasyonları olumsuz etkilediğini, ancak son aylarda Doğu Akdeniz'deki fiyat indirimlerinin etkisiyle talebin toparlandığını belirtti.

BÜYÜK OTELLER FİYATLARI İNDİRDİ

2026'nın ilk altı ayında Türkiye'yi 25.8 milyon kişi ziyaret etti. Bu sayı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.4'lük düşüşe işaret ediyor. Kıbrıs'a gelen turist sayısı ise yüzde 10'dan fazla gerileyerek 1.7 milyona düştü. Büyük tesislerin doluluk oranlarını artırmak amacıyla fiyatlarını agresif biçimde düşürmesi, bölgedeki genel fiyat seviyeleri üzerinde de baskı oluşturuyor.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA REKOR TRAFİK

Sahil bölgelerindeki turizm talebindeki zayıflamaya rağmen Türkiye'nin hava ulaşımındaki performansı güçlü seyrediyor. İstanbul Havalimanı, temmuz ayında 8.15 milyon yolcuya hizmet vererek Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Londra Heathrow ise aynı ay 7.86 milyon yolcu ağırladı.