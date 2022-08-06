Antalya’da boş yastık bile kalmadı!

Antalya'da turizm temmuz ve ağustos aylarında tarihin en iyi dönemini yaşıyor. Yılbaşından bu yana şehre havayoluyla 7 milyondan fazla turist geldi. Turizmciler, özellikle beş yıldızlı ve 'deluxe' otellerde ağustos ayı rezervasyonlarının tamamen dolduğunu, eylül ayı ortalarına kadar da doluluğun sürdüğünü, yer bulmanın çok zor olduğunu açıkladı.Kentteki turizm hareketliliğiyle ilgili 50'nin üzerinde otelle görüşerek araştırma yapan tur operatörü sahibi turizmci Recep Yavuz, Antalya'da günlük girişlerin 80-90 binleri bulduğunu kaydetti. Birçok otelde yoğunluk nedeniyle karşılanamayan taleplerin başka bölgelere yönlendirilerek çözülmeye çalışıldığını anlatan Yavuz, "Antalya otelleri, şu anda 2019 sayılarında ilewrleyen yoğunlukla karşı karşıya" dedi. Antalya'ya gelen turistin yer olmadığı için başka yerlere kaydırıldığını anlatan Yavuz, "Antalya en iyi sezonlarından birini bu yıl yaşayacak gibi gözüküyor. Bazı turizmcilerimiz boş yastık bile kalmadığını söylüyor" diye konuştu.Bu yıl için yoğun akış olacağının yılbaşında belli olduğunu belirten beş yıldızlı bir otelin genel müdürü İsmail Çağlar, "Şu an eylül ortasına kadar otellerimiz tamamen dolu, çok ufak boşluklarımız var. Pazarlama çalışmalarımız da tamamen eylülün son yarısından sonrasını kapsıyor" dedi. Alternatif pazarlardaki yoğunluk nedeniyle oda-kapasite sorunu yaşandığını anlatan Çağlar, "Bu sene hemen her pazardan eşit derecede, eşit oda sayılarında misafir konaklatıyoruz" diye konuştu.