Antalya’da çevreyi kirleten büyükşehir ve ilçe belediyesine toplam 3.7 milyon TL ceza!

FİNİKE BELEDİYESİ ATIKLARI AÇIK ALANA DÖKT

İl müdürlüğü ekiplerince Finike ilçesinde yapılan denetimlerde ise Alakır Çayı yakınlarındaki alana Finike Belediyesi'ne ait araçlarla bahçe ve sera atıkları başta olmak üzere çeşitli plastik ve karışık atıkların bırakıldığı tespit edildi. Ayrıca, alanda bulunan atıkların bir kısmının yanmaya devam ettiği belirlendi. Finike Belediyesi'ne de 1 milyon 869 bin 726 TL idari ceza uygulandı.