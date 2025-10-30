Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, toprak alana yol süpürme kamyonunun atıklarını döktüğü tespit edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 1 milyon 869 bin 726 TL ceza uyguladı. Belediyeye ait araçlarla Alakır Çayı yakınlarına atık döken Finike Belediyesi'ne de 1 milyon 869 bin 726 TL ceza kesildi.
İl Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Turunçova Mahallesi'nde bulunan toprak alana belediyeye ait yol süpürme kamyonundan atık bırakıldığı belirlendi. Belediyeye, 2872 sayılı Çevre Kanunu'na istinaden 1 milyon 869 bin 726 TL idari ceza verildi.
FİNİKE BELEDİYESİ ATIKLARI AÇIK ALANA DÖKT
İl müdürlüğü ekiplerince Finike ilçesinde yapılan denetimlerde ise Alakır Çayı yakınlarındaki alana Finike Belediyesi'ne ait araçlarla bahçe ve sera atıkları başta olmak üzere çeşitli plastik ve karışık atıkların bırakıldığı tespit edildi. Ayrıca, alanda bulunan atıkların bir kısmının yanmaya devam ettiği belirlendi. Finike Belediyesi'ne de 1 milyon 869 bin 726 TL idari ceza uygulandı.
Antalya'da çevreyi kirleten büyükşehir ve ilçe belediyesine toplam 3.7 milyon TL ceza! | Video
BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
