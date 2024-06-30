Antalya’da hava rekoru: 1.146 uçuş

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı Antalya, havada da rekor tazeledi. Antalya ve Gazipaşa havalimanlarına inen yabancı turist 4 milyon 25 bin kişiyi geçti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda 29 Haziran'da yeni rekora ulaşıldığını açıkladı. Uraloğlu, Antalya Havalimanı'nda 29 Haziran Cumartesi günü bin 19'u dış hatlar, 127'si iç hatlar olmak üzere toplam bin 146 uçuş trafiği gerçekleştiğini söyledi.Uraloğlu, söz konusu tarihte Antalya Havalimanı'nda 189 bin 508'i dış hat, 20 bin 32'si iç hat olmak üzere toplam 209 bin 540 yolcuya hizmet verebildiğini söyledi. 2024'te tüm zamanların rekorunu kırmaya devam eden Antalya'da 1 Haziran itibarıyla yabancı turist sayısında 4 milyon sınırı aşılmıştı. Geçen yıla göre turist sayısında yaklaşık yüzde 15'in üzerinde bir artış yaşandı. Antalya'ya bu yıl 17 milyon turistin gelmesi bekleniyor.Bakan Uraloğlu, deniz dibi tarama faaliyetlerine de değindi. Bakanlık ve özel sektörün 2023-2024 arasında 5 milyon 960 bin metreküp deniz dibi taraması yaptığını belirten Uraloğlu, "Çevrenin, denizin ve kıyı şeridinin korunması için her türlü kıyı altyapı tesisi, kıyı, deniz ve iç su yapılarının, emniyetli su yollarının, yanaşma kanallarının, iki kıyıyı birbirine bağlayan su yolunun oluşturulması, kıyı alanlarındaki şev erozyonunun önlenmesi ve ıslahıyla mevcut su derinliğinin muhafazası alanlarında deniz dibi tarama faaliyetleri gerçekleştiriyoruz" değerlendirmesini yaptı.