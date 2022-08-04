Antalya’da toplantı ve kongre atağı

TURİZMDE güçlü bir sezon geçiren Antalya'da ekimden itibaren kongre ve şirket toplantılarında trafik hızlanacak. Cornelia Diamond Golf Resort Spa Genel Müdürü Zafer Alkaya, grup bünyesindeki NEST Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi'nin Antalya'nın en büyük tesislerinden biri olduğunu belirterek, "Buraya yönelik talepte ciddi bir artış var. Kongrede en güçlü olduğumuz 2014-2015'teki talebin yeniden oluşması 2-3 yılı bulur belki ancak bu hareketin yeniden başlaması bizim açımızdan umut verici" dedi. 2 Ekim'de bir Alman yazılım firmasının 4 bin kişilik etkinliğine ev sahipliği yapacaklarını anlatan Alkaya, "Ardından yabancı bir üniversitenin etkinliği olacak. Ona da 5 bin kişi katılacak. Kongre ve etkinlik için hareket başladı" diye konuştu.