Antalya’ya 8 ayda 12 milyon turist geldi

Antalya'ya gelen turist sayısı yılın 8 ayında 11 milyon 702 bine ulaştı. Antalya ağustosta 2.7 milyon turisti ağırladı. Rus ve Almanlar 2 milyonu, İngilizler 1 milyonu aşarak ilk üçte yer aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, kent ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre 37 bin 953 artışla 2 milyon 711 bin 395 ziyaretçiyi ağırladı. Antalya'ya bu dönemde en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında Rusya ilk, Almanya ikinci ve İngiltere üçüncü sırada yer aldı. İngiltere'yi, Polonya, Romanya, Kazakistan, Ukrayna, Hollanda, Çekya ve Slovakya takip etti. Ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre Ukrayna yüzde 29, Rusya yüzde 6, Almanya pazarında ise yüzde 5 artış kaydedildi. 1 Ocak-31 Ağustos tarihlerinde Antalya, 11 milyon 702 bin 733 yabancı turistin tatil rotasında yer aldı. Bu dönemde Rusya 2 milyon 664 bin 54 turistle ilk sıraya yerleşti. Rusya'nın ardından 2 milyon 205 bin 309 ziyaretçi ile Almanya ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada bulunan İngiltere'den de 8 ayda 1 milyon 116 bin 23 turist geldi.