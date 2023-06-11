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Giriş Tarihi: 12.6.2023

Antalya’ya turist akını

Antalya’ya turist akını
Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Antalya'da 2023 yılının turizm verileri, 2021 ve 2022 yılının 1 Ocak- 10 Haziran tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısının toplamını geride bıraktı. Turizm verilerindeki artışın devam ettiği Antalya'da, 1 Ocak-10 Haziran tarihleri arasında şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 37 artış kaydederek 4 milyon 062 bin 891 oldu. 2021'in aynı döneminde şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 905 bin 618, 2022'nin aynı döneminde ise 2 milyon 968 bin 536 olarak gerçekleşmişti.

2019'U GERİDE BIRAKTI
Ağırladığı turist sayısı bakımından "Turizmin Başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, turizmde rekorlar yılı olarak bilinen 2019 yılında 1 Ocak-10 Haziran hava yoluyla 4 milyon 026 bin 529 turist gelirken bu sayı 2023 yılının aynı döneminde 4 milyon 062 bin 891 olarak gerçekleşti. Bu sayı ile Antalya, turizmde rekorlar yılı diye tabir edilen 2019'u geride bıraktı.

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Antalya’ya turist akını
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