Apple, yeni amiral gemisi Iphone 17’nin lansman tarihini duyurdu

Apple, teknoloji dünyasında heyecan yaratan geleneksel Eylül etkinliği tarihini resmi olarak netleştirdi. Basın mensuplarına gönderdiği davetiyelerle iPhone 17 çıkış tarihini 9 Eylül 2025 olarak duyurdu. Bu gelişme, uzun süredir devam eden spekülasyonları sona erdirerek hem kullanıcılar hem de teknoloji meraklıları için büyük bir merak ve beklenti yarattı.

Apple, geçtiğimiz yıllarda Eylül ayını yeni ürün lansmanları için tercih etmiş ve iPhone serisinin güncellenmiş modellerini bu etkinliklerde tanıtmıştı. iPhone 17'nin de benzer bir lansman takvimiyle kullanıcılarla buluşması öngörülüyor. Apple'ın resmi duyurusu, teknoloji basını ve sosyal medya kanallarında büyük yankı uyandırdı. Bu lansman, yalnızca yeni bir telefon tanıtımı olmanın ötesinde Apple ekosistemindeki diğer cihaz ve hizmetlerin de güncellenmesi açısından da oldukça önemli.

2. ETKİNLİKTE NELER BEKLENİYOR?

Apple'ın iPhone 17 serisini tanıtacağı etkinlik, 9 Eylül 2025 Salı günü Türkiye saatiyle 20.00'de gerçekleştirecek. Bu yıl etkinliğin formatı, çevrim içi katılım ve sınırlı sayıda yüz yüze izleme imkânıyla gerçekleşiyor. Teknoloji meraklıları ve basın mensupları, yeni iPhone 17'yi ilk kez görmek ve özelliklerini incelemek için sabırsızlanıyor. Apple Park'ta sınırlı sayıda basın mensubu ve davetli katılımcı olacak. Apple, etkinliği resmi YouTube kanalından ve Apple TV uygulaması üzerinden canlı yayınlayacak. Etkinliğin ana odağı, şüphesiz yeni iPhone serisi olacak ancak Apple'ın geçmiş lansman trendleri göz önüne alındığında Apple Watch, AirPods ve diğer aksesuarların da tanıtılması muhtemel görünüyor.

Yeni iPhone'un tasarım ve teknik özellikleri, performans iyileştirmeleri ve kamera yeniliklerinin bu lansmanda detaylı şekilde sergilenmesi bekleniyor. Apple, lansmanlarında genellikle kullanıcı deneyimini ön plana çıkarır. Buna bağlı olarak bu lansmanda da yeni cihazın yazılım özellikleri, batarya performansı ve ekosistemle uyumluluğu hakkında kapsamlı bilgiler sunulması bekleniyor. Etkinlik sırasında Apple ekosistemindeki diğer cihazlarla entegre olacak hizmet ve güncellemeler de tanıtılabilir.

3. GEÇMİŞ LANSMANLAR IŞIĞINDA ÖN SİPARİŞ VE SATIŞ TAKVİMİ

Apple, geçmiş yıllarda yaptığı lansmanlarla belirli bir trend oluşturdu. Şirketin Eylül etkinlikleri genellikle Cuma günleri düzenleniyor ve bu tarih, kullanıcılar için yeni ürünleri ilk kez görme fırsatı sağlıyor. Bu yıl düzenlenecek iPhone 17 lansmanının da benzer şekilde Cuma günü yapılması bekleniyor.

Apple lansmanlarının ardından ön siparişler genel olarak 1 ila 1,5 hafta içinde açılıyor. Bu yıl da ön siparişlerin 12 veya 13 Eylül civarında başlaması olası görünüyor. iPhone 17 ön sipariş süreci, kullanıcıların cihazı mağaza satış tarihinden önce güvence altına almasına imkân tanıyor.

İlk sevkiyatlar ve mağaza satışlarının ise ön siparişten yaklaşık bir hafta sonra gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu takvim, kullanıcıların cihazı eline alma süresini belirliyor ve Apple'ın lojistik planlamasıyla uyumlu olarak ilerliyor. Bu tarihler, tahmin niteliğinde olup Apple'ın resmi duyurularına kadar kesinlik kazanmayacak. Güncel açıklamaları ve resmi tarihleri takip ederek ön sipariş ve mağaza satış süreçlerinde planlamanızı yapabilirsiniz.

4. TÜRKİYE'YE ULAŞIM VE FİYAT BEKLENTİLERİ

iPhone 17 Serisi - Türkiye Fiyat Aralığı Tablosu (Tahmini):

Model Tahmini Türkiye Fiyat Aralığı (TL) Giriş seviyesi (standart) 77.999 - 82.999 İnce tasarım (Air tipi) 87.999 - 92.999 Orta segment (Pro tipi) 99.999 - 104.999 Amiral gemi (Pro Max tipi) 119.999 - 124.999

iPhone 17'nin Türkiye'de satışa sunulmasıyla ilgili beklentiler, kullanıcılar açısından oldukça önemli. Bu süreç genellikle birkaç hafta sürdüğü için cihazı ne zaman alabileceğinizi öngörmek adına şu noktaları göz önünde bulundurabilirsiniz:

Apple, yeni cihazlarını genellikle küresel lansmandan birkaç hafta sonra Türkiye'ye ulaştırıyor. Buna bağlı olarak lansman günü cihazı satın almak mümkün olmuyor. Bu süreyi planlayarak ön sipariş veya mağaza satışına hazırlanabilirsiniz.

Türkiye'de satış tarihleri, distribütörlerden ve Apple Türkiye'den gelen resmi duyurularla netleşiyor. Ön sipariş ve mağaza satış tarihlerini takip ederek cihazı ilk alanlardan biri olabilirsiniz.

Türkiye fiyatları, döviz kuru ve vergiler nedeniyle lansman sonrası belli oluyor. Kesin fiyat açıklanana kadar tahmini bir bütçe planlaması yapabilir, farklı depolama ve model seçeneklerini karşılaştırabilirsiniz.

Yoğun talep gören modellerde, ön sipariş vermek cihazı ilk alanlar arasında olmanızı sağlayabilir. Stok durumunu ve teslimat seçeneklerini önceden kontrol etmek avantaj sağlar.

Fiyat ve satış tarihleri kesinleştiğinde, bütçenizi ve satın alma planınızı buna göre ayarlayabilirsiniz. Bu sayede cihazı güvenle ve zamanında alabilirsiniz.

Distribütör ve resmi duyuruları takip ederek cihazı doğru zamanda ve en uygun şekilde edinebilirsiniz.

5.GERİ SAYIM BAŞLADI

Apple, 9 Eylül 2025 tarihinde düzenleyeceği etkinlikle bir kez daha dikkatleri üzerine çekiyor. Bu tarihi bekleyen kullanıcılar ve teknoloji meraklıları için geri sayım resmen başladı. Yeni iPhone 17'nin tanıtımı, hem tasarım hem de teknik yenilikler açısından büyük bir merak konusu ve bu beklenti, lansman öncesinde giderek artıyor. Siz de geri sayımı takip ederek cihazın sunacağı yeniliklerden ilk haberdar olanlardan olabilirsiniz.

Teknoloji basını, Apple'ın lansmanını yakından izliyor ve yeni iPhone'un hangi özellikleriyle öne çıkacağını önceden tahmin etmeye çalışıyor. Kamera sistemleri, batarya performansı, yazılım yenilikleri ve Apple ekosistemindeki entegrasyonlar, basının öne çıkardığı başlıca detaylar arasında yer alıyor. Ön sipariş ve satış tarihleri de geri sayımın önemli parçalarından biri. Apple'ın resmi açıklamaları ve distribütör duyurularıyla birlikte cihazın ne zaman satın alınabileceği kesinleşecek. iPhone 17 ön sipariş ve satış tarihiyle ilgili tüm bilgileri Hepsiburada üzerinden takip ederek planınızı oluşturabilir, cihazı piyasaya çıktığı ilk günlerde edinme fırsatı yakalayabilirsiniz.

