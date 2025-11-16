Apple’a 634 milyon dolarlık tazminat

Teknolojidevi Apple ile tıbbi cihaz üreticisi Masimo arasındaki dava sonuçlandı. Mahkeme, Apple Watch üreticisi şirketin, Masimo'nun kandaki oksijen ölçüm teknolojisi patentlerini ihlal ettiğine hükmederek 634 milyon dolar tazminat cezası verdi. Jüri, Apple Watch'un antrenman modu ve kalp hızı bildirimleri gibi özelliklerinin Masimo'nun patent haklarını ihlal ettiğini kabul etti. Apple, karara kesin olarak katılmadığını ve temyize gideceğini açıkladı. Masimo ise bu kararı, "Yeniliklerimizi ve fikri mülkiyetimizi koruma mücadelemizde önemli bir zafer" olarak nitelendirdi.