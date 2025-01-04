Apple’ın skandalı ortaya çıktı: ’Siri’ ile kullanıcıları gizlice dinlemişler!

KULLANICILAR ÖDEME ALABİLECEK!

Apple suçlamaları reddetmesine karşın anlaşma yoluna giderek 95 milyon dolar ödemeyi kabul etti. Anlaşmanın onaylanması halinde, "Siri" özellikli cihazları kullananlar cihaz başına 20 dolara kadar ödeme alabilecek.