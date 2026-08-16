Araç kiralamada kurallar değişti: Yaş, kilometre ve depozitoya yeni sınır

Ticaret Bakanlığı, araç kiralama sektöründe yeni dönemin kurallarını belirledi. Resmi Gazete'de yayımlanan "Motorlu Kara Taşıtlarının Kiralanması Hakkında Yönetmelik" ile kiralık araçlara yaş ve kilometre sınırı getirilirken, işletmelere yetki belgesi zorunluluğu, filolara asgari araç şartı ve tüketicilere depozito ile rezervasyon konusunda yeni haklar tanımlandı. Yeni düzenlemeyle 6 yaşından büyük araçlar kiraya verilemeyecek, benzinli ve dizel araçlarda 180 bin, elektrikli araçlarda 300 bin kilometre sınırı uygulanacak.

6 YAŞ SINIRI GELDİ

Yönetmelikle kiralamaya konu araçlara yaş ve kilometre sınırlaması da getirilecek. Klasik araçlar hariç olmak üzere 6 yaşından büyük araçların kiralanmasına izin verilmeyecek. Benzinli ve dizel araçlar için 180 bin kilometre, elektrikli araçlar için ise 300 bin kilometre üst sınırı uygulanacak. Ağır hasarlı araçlar ile periyodik bakımları zamanında yapılmamışlar da kiralamada kullanılamayacak.

EN AZ 2 HİBRİT ARAÇ ZORUNLULUĞU

Araç kiralama işletmelerinin faaliyet gösterdikleri bölgeye göre filolarında en az 5 ila 10 araç bulundurması gerekecek. Araçların belirlenen bölümünün doğrudan işletme adına tescilli olması şartı aranacak. Nüfusu 30 bini aşan büyükşehir ilçelerinde faaliyet gösteren işletmelerin filosunda en az 2 hibrit veya elektrikli araç bulunması zorunlu olacak. Bu araçlardan en az birinin yerli üretim olması gerekecek.

YETKİ BELGESİ OLMAYANLAR İLAN VEREMEYECEK

Ön ödemeli araç kiralamalarında tüketicilere iptal ve değişiklik hakkı da tanınacak. Aracın teslim edilmesine 24 saatten fazla süre bulunması halinde tüketici, herhangi bir kesinti yapılmadan rezervasyonunu iptal edebilecek veya değiştirebilecek. Kış lastiği ve sigorta güvenceleri de kiralama bedeline dahil olacak. İşletmeler bu hizmetleri ek şart veya ayrı bir ücret karşılığında tüketiciye sunamayacak. İnternet üzerinden araç kiralama ilanlarına yönelik de yeni yükümlülükler getirilecek. İlan ve aracılık platformları, yetki belgesi bulunmayan işletmelerin araç kiralama ilanı yayımlamasını engellemekle yükümlü olacak.

DEPOZİTOYA ÜST SINIR GETİRİLECEK

Düzenlemeyle tüketicilerin araç kiralamalarında karşılaştığı depozito uygulamasına da sınır getirilecek. Buna göre, 1 ila 6 günlük kiralamalarda en fazla 3 günlük kiralama bedeli, 7 ila 29 günlük kiralamalarda ise en fazla 7 günlük kiralama bedeli kadar depozito talep edilebilecek. Alınan depozitonun, aracın teslim edilmesinden itibaren en geç 7 gün içinde tüketiciye iade edilmesi zorunlu olacak. Araçta kullanımdan kaynaklanan olağan yıpranmalar nedeniyle depozitodan kesinti yapılamayacak. İşletmeler, mahkeme veya tahkim kararı olmadan tüketicilerden araçtaki değer kaybı gerekçesiyle ücret talep edemeyecek.